El Palmer Alma Mediterránea Palma continúa preparando el partido del domingo ante el Unicaja Banco Oviedo. El partido, clave para las aspiraciones del equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs, será el penúltimo que juegue como local esta temporada el Palmer Alma Mediterránea Palma y por ese motivo Álex Pérez ha querido hacer, durante la previa del partido ante los de Natxo Lezkano, un llamamiento a la afición mallorquina. “Lo primero que hay que conseguir el domingo es que el pabellón se llene porque nos va a hacer falta tener esa presión”, ha señalado Pérez que ha añadido: “Digo lo de llenar el pabellón porque emocionalmente para los chicos es algo muy importante porque va a ser un partido en el que habrá en juego muchas emociones”.

El técnico del equipo mallorquín sabe de la importancia del partido al igual que los jugadores de una plantilla consciente de la situación del equipo. “Ellos, los jugadores, saben que no hay red y saben del calendario que nos viene ya que visitamos Cáceres y Lleida. Nuestro objetivo, que es el de ganar tres de cuatro para salvarnos sin depender de otros, es complicadísimo y para nosotros la final del domingo es muy importante”, ha explicado el preparador andaluz.

En el cuerpo técnico del equipo mallorquín se tiene la certeza de que lo sucedido en el Wizink Center no volverá a pasar. “Nosotros queremos apoyar a nuestros jugadores y hacerles que controlen sus emociones. No nos puede pasar lo del miércoles, es decir, salir, que las cosas no salgan al principio, se deje de defender y se pierda el partido en un cuarto”, ha asegurado Pérez que ha subrayado que de aquí a final de temporada no habrá momentos como los vividos en casa del Movistar Estudiantes. “El reseteo ya se hizo en el propio partido porque el tercer y último cuarto fueron distintos. Sabíamos lo que ellos se jugaban pero no aguantamos el arreón inicial y nos vinimos abajo muy rápidamente. Es un partido para aprender y ya lo hemos hablado con los jugadores. Ellos son conscientes de lo que pasó y el problema está identificado. No nos volverá a pasar”, ha subrayado Pérez.

En cuanto al rival, el Unicaja Banco Oviedo, ha explicado que “es un equipo muy parecido al nuestro en el estilo de juego. Natxo juega un muy buen baloncesto y son un equipo muy peligroso. Debemos dominar nuestras emociones y pensar en el partido minuto a minuto”. Sobre el hecho de poder estar pendiente de otros resultados de rivales por la permanencia ha indicado Álex Pérez que “en el partido ante Almansa nos pasó algo parecido y en ese partido los jugadores no sabían el resultado de otros partidos. Creo que los jugadores sólo tienen que pensar en el partido y de jugar un buen partido siendo muy agresivos en defensa y sabiendo que ellos cuentan con jugadores que, físicamente, son mejores que nosotros y que a esos jugadores los tenemos que parar mediante una defensa colectiva ayudándonos entre todos”.