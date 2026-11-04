Alarma en Palma por la presencia de ratas bajo contenedores a las puertas de un centro educativo

Una batería de cinco contenedores de basura ubicados junto a las puertas del centro educativo Joan Maria Thomàs de Palma se ha convertido en el foco de una inquietante plaga de ratas. Así lo ha puesto de manifiesto un ciudadano de la zona, quien alerta sobre el peligro y la insalubridad que supone la presencia continuada de estos roedores a escasos metros de la entrada directa a las instalaciones.

Según expone el testimonio aportado a este periódico, no se trata de un hecho puntual ni fortuito. El denunciante señala que hay al menos dos ejemplares en cada uno de los recipientes que conforman el punto de recogida, sumando una presencia visible que despierta gran preocupación en los alrededores.

La gravedad del problema queda demostrada, además, a través de material gráfico. Y es que varios vídeos muestran con claridad cómo las ratas se asoman, merodean y entran y salen desde los bajos de los depósitos de residuos.

El malestar ciudadano se intensifica ante la aparente falta de actuación por parte de la administración local. Tal como indica el afectado en su queja, los vecinos hace tiempo que vienen alertando a la empresa municipal de limpieza Emaya de esta situación recurrente en la calle. No obstante, lamentan que, pese a las insistentes advertencias tramitadas para reclamar una intervención inmediata en este punto de Palma, las autoridades responsables no han actuado y el servicio de limpieza y desratización no se ha personado para solucionar la plaga.

La presencia de estos roedores genera una lógica alarma social al localizarse en el acceso a un centro educativo, paso obligado y cotidiano para estudiantes, familias y profesorado. Por este motivo, los residentes de la zona exigen que Emaya y los servicios de control de plagas actúen de urgencia sobre los cinco contenedores antes de que los animales sigan multiplicándose en las inmediaciones del recinto.