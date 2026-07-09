Invasión de ratas en Palma: los roedores toman las aceras y contenedores de la calle General Riera
Los roedores conviven debajo de contenedores y caen a la calle y se mudan de depósito cada vez que pasa Emaya
Plaga de ratas en Palma: campan a sus anchas por las ramas de los árboles como si fueran las ardillas de Hyde Park
El día a día en la calle General Riera de Palma se ha visto alterado por una mezcla de profunda inquietud y malestar vecinal debido a una presencia tan desagradable como constante: las plagas de ratas que han hecho de los bajos de los contenedores de basura su hábitat particular.
Los residentes de esta conocida vía palmesana asisten con impotencia a un escenario que se repite de forma sistemática y que quiebra la tranquilidad del barrio, viendo cómo estos roedores corretean sin pudor por las aceras a plena luz del día o al caer la noche, comprometiendo la salubridad de esta céntrica zona de la capital balear.
Lejos de ser un problema invisible, esta preocupante situación estalla con especial crudeza en un momento muy concreto de la jornada: cada vez que un camión de la empresa municipal de limpieza, Emaya, acude a realizar sus labores habituales de vaciado.
En ese preciso instante, cuando la maquinaria eleva los contenedores para retirar los residuos, el suelo se convierte en un improvisado y caótico nido a la vista de cualquiera. Al ser desprovistas de su refugio temporal, las ratas caen directamente al suelo, generando escenas realmente desagradables antes de buscar rápidamente una nueva vía de escape.
Lejos de huir del lugar, los animales demuestran una preocupante audacia al correr a esconderse de nuevo de manera inmediata en el contenedor de al lado, perpetuando un bucle que parece no tener fin.
Este desagradable proceder y el descontrol de la plaga no son una simple percepción de los afectados, sino una realidad incuestionable que ha quedado perfectamente retratada en un vídeo al que ha tenido acceso este periódico, donde se evidencia el foco de insalubridad al que se enfrentan diariamente los vecinos.
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