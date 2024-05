Aguirre, prudente: «No lancemos aún las campanas al vuelo»

«Estamos cerca, pero todavía no es matemático, no lancemos aún las campanas al vuelo», ha insistido Javier Aguirre en la rueda de prensa posterior al partido ante Las Palmas en el que el equipo ha sumado tres puntos claves. «Hoy los jugadores han mostrado un gran compromiso porque había que ganar sí o sí», ha dicho el entrenador mexicano, que sigue sin querer hablar de su futuro. «Sólo me preocupa salvar al equipo, nada más. Una vez que esté hecho tenemos que sentarnos con el club para hablar».

Aguirre contó ante los periodistas que no verá el partido de mañana del Cádiz «porque está aquí mi hijo, que se casa el mes que viene, y al que sus amigos han traído a Mallorca por sorpresa para ver a su padre», aunque luego admitió que «tal vez sí lo vea luego grabado».

El entrenador azteca volvió a referirse a los efectos que tuvo la final de Copa sobre la plantilla y admitió que «quizás nos pudieron el estado anímico y la presión porque la resaca copera ha sido muy complicada. Necesitábamos un resultado como el de hoy para levantarnos moralmente y por suerte lo hemos conseguido, pero ahora queda dar el pasito final».

Al insistirle sobre sus intenciones de cara a la próxima temporada Aguirre dijo que «hablé con los jugadores y les dije que estuvieran comprometidos hasta el final de la temporada porque todos estamos aquí de paso, lo que hay que defender es el escudo y la afición, que es lo que queda».

El Mallorca le saca ahora nueve puntos al Cádiz y le quedan nueve por disputar, pero los andaluces aún no han jugado, por lo que pueden reducir la distancia a seis o a siete, pero si pierden dejan salvados a los de Aguirre, no de manera matemática, pero sí de forma virtual, ya que en el golaverage general la diferencia entre ambos (-12 por -26) es abismal.