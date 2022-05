Javier Aguirre le ha pedido a Pablo Ortells jugadores mexicanos. El entrenador, que está ya de vacaciones, ha confesado en una entrevista concedida a Fox Sports México que le ha entregado al director deportivo una lista de futbolistas que acaban contrato en México y que «me interesan». Aguirre desveló también que se reunió con Andy Kohlberg y que el precio de Muriqi es de 12 millones de euros. «Para el Madrid eso no es nada, para nosotros es mucho dinero».

«No es fácil porque en México se paga bien y nosotros no podemos llegar a este mercado, pero hoy precisamente varios intermediarios me han mandado una relación de jugadores mexicanos que quedan libres y algunos nos pueden interesar. Le he dicho a la dirección deportiva que lo mire, que a mí me gustan», explicó Aguirre, que por supuesto no desveló la identidad de los futbolistas.

El entrenador desveló que «al día siguiente de los festejos tenía una comida con Andy Kohlberg el presidente y no me salía el inglés», y sobre cómo fue el almuerzo fue muy directo: «La propiedad me habla de una cultura triunfadora y me pone el ejemplo de los Suns, que este año están muy arriba, pero ellos tienen que entender que son dos deportes diferentes y que partiendo de la base de la diferencia de presupuesto que hay en fútbol entre los equipos es imposible para un equipo como el Mallorca optar a lo que pueden optar clubes como Madrid o Barcelona».

«Un ejemplo es el de Muriqi. Nos cuesta 12 millones comprarlo. Para nosotros es mucho dinero, pero para el Madrid no sería un esfuerzo demasiado grande», agregó el técnico para ilustrar el argumento que le dio a Kohlberg.

Aguirre dijo que no le preocupaba que le encasillaran como especialista en evitar descensos, y al respecto relató una anécdota: «Me preguntaba Valdano que por qué me sentía tan cómodo en ese trabajo de salvar equipos y le dije que para que hubiera Klopps, Guardiolas, Mourinhos o Valdanos tiene que haber también entrenadores de mi perfil. Aquí cabemos todos».

«Estuvimos a sólo 90 minutos de terminar la aventura en Mallorca, pero por suerte salió bien. Este es un club muy bueno, te dejan trabajar y te tratan muy bien, pero el costo que hay que pagar es estar lejos de la familia, veo a mi esposa Silvia y me doy cuenta de que añora a los hijos, a los nietos», dijo para terminar Aguirre, que recordó que «voy a cumplir mi temporada 15 en España y si Dios quiere llegaré a los 400 partidos. A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí con 63 años?, pero bueno, aquí estoy».