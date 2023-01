El adiós de Robert Sarver y Andy Kohlberg a los Suns de Phoenix ya tiene fecha. Según ha anunciado la cadena norteamericana ESPN el cambio de propiedad se producirá antes del próximo 9 de febrero, fecha en la que la franquicia pasará a ser controlada por el magnate norteamericano Matt Ishbia, presidente de United Wholesale Mortgage, agencia de préstamos hipotecarios son sede en Detroit, que la ha comprado por la cifra récord de 4.000 millones de dólares, la mayor transacción en la historia de la NBA.

El único requisito que falta para que la operación sea oficial es el voto final del Comité Ejecutivo de la NBA, formado por una representación de los propietarios de los equipos, que se reunirán la próxima semana para ratificar la compra por parte de Mat Ishibia del Phoenix Suns y del Phoenix Mercury, según publicó en su cuenta de Twitter el periodista norteamericano Baxter Holmes, que fue quien destapó el escándalo de Sarver, suspendido por racismo y machismo por la NBA.

NEWS: Mat Ishbia’s purchase of the Phoenix Suns and Phoenix Mercury at a $4 billion valuation is expected to become official in the next two weeks, with Ishbia assuming control prior to the Feb. 9 NBA trade deadline, sources told @wojespn and me. https://t.co/JIVYoVKkCW

