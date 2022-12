Los Suns de Phoenix ya tienen nuevo propietario. Según ha anunciado la cadena norteamericana ESPN, el magnate norteamericano Matt Ishbia, presidente de United Wholesale Mortgage, agencia de préstamos hipotecarios son sede en Detroit, está a punto de cerrar la compra de la franquicia por la cantidad récord de 4.000 millones de dólares, por lo que se convertiría en la mayor transacción de la historia de la NBA.

BREAKING: Billionaire mortgage lender Mat Ishbia is finalizing a purchase of the Phoenix Suns, sources tell ESPN. The deal, expected to be completed in the near future, would end the tumultuous tenure of owner Robert Sarver.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2022