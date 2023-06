El adiós de Galarreta al Mallorca ya es oficial. El jugador se ha despedido hoy del club y de sus aficionados en una emotiva publicación en Twitter en la que agradece el trato recibido durante las tres temporadas en las que ha pertenecido al equipo. El centrocampista vasco, al que se le ofreció la renovación en varias ocasiones, será a partir del uno de julio nuevo jugador del Athletic, club en cuya cantera se formó. «Vivir en Mallorca y jugar en el RCD Mallorca ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, cómo he disfrutado de este paraíso».

Galarreta ha elegido Twitter para publicar una extensa carta dirigida a todos los estamentos del club y a sus aficionados, y en la que se despide con un mayúsculo «gracias». Éste es el texto íntegro de la misma:

«Llegué a Mallorca hace ya tres temporadas. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado vivir momentos tan increíbles como los que hemos vivido juntos. Me llevo recuerdos de momentos especiales como el ascenso a Primera División, la tan lucha permanencia, la novena posición que hemos conseguido esta temporada y, por supuesto, todo el apoyo que me disteis en el momento de la lesión. Momentos únicos que llevaré siempre en mi corazón.

Gracias al club por la oportunidad que me dio de jugar en el RCD Mallorca. Gracias a toda la gente con la que he compartido el día a día: cuerpos técnicos, médicos, fisios, delegados, utilleros, nutricionista, equipo de comunicación, cocineras…y gracias a todos mis compañeros de estos tres años. Juntos hemos disfrutado muchísimo y he conocido personas espectaculares que me llevo para siempre y son parte de mi vida.

Y por supuesto, gracias de todo corazón a la afición del RCD Mallorca, gracias por tanto cariño y apoyo desde el primer hasta el último día. Jugar en Son Moix ha sido impresionante, increíble.

Desde la distancia siempre seré un mallorquinista más. GRACIAS por tanto, nos vemos pronto.