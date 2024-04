Activado el aviso amarillo ante la previsión de lluvias en Mallorca y 'rissagas' en Menorca.

El Servicio de Emergencias 112 ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal ante la previsión este sábado de lluvias en Mallorca y de ‘rissagas’ en Menorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Menorca desde las 20.00 horas hasta el domingo por la mañana por oscilación del nivel del mar.

Además, Aemet ha decretado para este domingo avisos amarillos en la Serra de Tramuntana, norte, nordeste y Llevant de Mallorca por lluvias.

Alertes activades per meteorologia adversa:

🟡 IG0 per pluges a Mallorca

🟡IG0 per rissaga a Menorca

—

Alertas activadas por meteorología adversa:

🟡 IG0 por lluvias en Mallorca

🟡IG0 por risaga en Menorca https://t.co/3RyZG0q1yU

— Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) April 27, 2024