8-1. El Illes Balears se da un festín a costa del Córdoba

Un serio Illes Balears Palma Futsal no da opción al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El incisivo juego ofensivo de los de Vadillo y su acierto de cara a portería, la tónica de la primera victoria en Son Moix de la temporada 2025/26.

El Córdoba firmó la primera gran ocasión del encuentro. Una rápida transición dirigida por Titi del Rey pero el lanzamiento del argentino salió rozando el palo derecho de Luan Muller. En la siguiente jugada, Charuto cometía la tercera falta local y veía la amarilla por ello. A punto estuvo de llegar el primer gol de los locales con una doble ocasión: el palo evitó el gol de Fabinho y Fabio neutralizó la segunda jugada de Charuto. En la siguiente jugada, llegó el gol. Maia abría la lata aprovechando un buen robo en primera línea defensiva. La reacción del Córdoba fue inmediata, pero el palo izquierdo de Luan evitó el empate de Titi del Rey.

¡Y Maia volvió a disfrazarse de goleador! El ala brasileño aprovechó una jugada a balón parado para anotar el 2-0. Emanuel Santoro solicitaba tiempo muerto para ajustar a los suyos. En el ecuador de la primera parte, el Illes Balears Palma Futsal fue sancionado con la cuarta y quinta falta. Fabinho se encargaba de colocar el 3-0 en el marcador. De nuevo, gracias a una acción a balón parado. Deivão se encargaba de demostrar que los tantos locales llegan de dos en dos. El joven cierre anotaba el cuarto culminando un ataque rápido que el Córdoba no fue capaz de neutralizar. Un Luan Muller, que vió la cartulina amarilla en la celebración del 4-0, se lucía con grandes intervenciones para evitar el gol de Córdoba. A escasos segundos del final de la primera mitad, Ernesto anotaba el quinto sacando provecho de una inteligente jugada de saque de esquina.

En la reanudación del encuentro, Alisson asumió el protagonismo de los primeros tres minutos. El pívot brasileño firmaba el 6-0 con un auténtico golazo: robo en banda, buena conducción y disparo cruzado para batir al guardameta cordobés. Antes de que llegara un nuevo gol, el banquillo del Córdoba Patrimonio solicitaba la intervención del VIR por un posible penalti. Tras revisar la acción, los colegiados desestimaron la solicitud andaluza. Y poco después llegaría el séptimo. Charuto se encargaba de aumentar la renta de goles a favor finalizando un rapidísimo ataque que había iniciado Luan Muller y conducido por Lucão.

Seguían las malas notícias para el conjunto visitante: Zequi veía la cartulina amarilla desde el banquillo y la quinta falta subía al luminoso. Tras otras buenas intervenciones de Luan Muller, el portero del Illes Balears Palma Futsal cedió. Carlos Gómez inauguraba el casillero de Córdoba Patrimonio (7-1). En la siguiente jugada, el jugador cedido por el Illes Balears Palma Futsal estuvo a punto de anotar el segundo tanto cordobés. Luan Muller desviaba el disparo del toledano a saque de esquina. Todo parecía indicar que el 7-2 estaba más cerca que el 8-1… hasta que el Córdoba Patrimonio cometió la sexta falta. Mateus Maia se hacía con el balón y no perdonaba desde los diez metros. De esta manera, el ala brasileño completaba su hat-trick particular y sentenciaba el encuentro.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Fabinho, Mario Rivillos, Ernesto y Alisson. También jugaron: David Peña, Lucão, Deivão, Charuto, Lin y Machado.

Córdoba Patrimonio: Fabio, Murilo, Zequi, Aranda y Nacho Gómez. También jugaron: Víctor, Hugo, Nicolás, Titi del Rey, Carlos Gómez, Pescio y Enzo Báez.

Goles: 1-0, Mateus Maia (min. 6); 2-0, Mateus Maia (min. 10); 3-0, Fabinho (min. 13); 4-0, Deivão (min. 13); 5-0, Ernesto (min. 20); 6-0, Alisson (min. 24); 7-0, Charuto (min. 27); 7-1, Carlos (min. 32); 8-1, Mateus Maira (min. 38).

Árbitros: García-Donás Salvador y Lázaro Angulo. Amonestaron con tarjeta amarilla a Charuto, a Luan Muller, y a Deivão del Illes Balears Palma Futsal, y a Murilo Duarte, a Enzo Báez y a Zequi, del Córdoba Patrimonio.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix.