Penúltimo entrenamiento del Atlético Baleares antes de recibir al Sabadell en casa, este domingo a las 12.00h en el Estadio Balear. Los jugadores están contentos después de conseguir la difícil victoria del pasado fin de semana en Palamós y quieren seguir en esa línea, corrigiendo errores para hacerse con el partido desde el inicio y poder regalarle a la afición otros tres puntos que le coloquen cada vez más cerca de la primera posición de la liga de 1ºRFEF Footters.

A la buena noticia de esta semana de que Josep Jaume volvía a los entrenamientos con el grupo se suma la vuelta de Hugo Rodríguez. Los dos podrían estar disponibles para el domingo. Hoy, como cada viernes, Xavi Calm ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Balear y se ha manifestado satisfecho del trabajo del equipo.

«Hugo se encuentra mucho mejor, hoy ha estado haciendo algunas tareas, algunas otras no y vamos a ver mañana como se encuentra, pero confiamos en que pueda llegar al domingo», ha dicho el entrenador sobre la evolución del lesionado Hugo Rodríguez. En cuanto al choque, Xavi Calm ha asegurado que «es muy importante como todos. Jugamos en casa y el último partido en casa no conseguimos el premio que queremos, que son los tres puntos. Por eso tenemos muchas ganas de ganar al Sabadell».

«No será fácil, por dimensión, por entidad y por equipo, porque viene de Segunda A. Además tiene muchos jugadores de nivel y el entrenador hace mucho tiempo que está ahí con ellos trabajando, pero vamos a por ellos, a intentar ser mejores», ha dicho el entrenador sobre el rival.

En cuanto a las ausencias ha recordado que «todos los efectivos son efectivos de la plantilla, confiamos en ellos al 100% y cuando pasan estas cosas como lesiones o sanciones la plantilla está para esto. El vestuario está para remar, para trabajar todos juntos y ya el otro día se demostró que el equipo está muy concienciado en cada partido y éste no será diferente. El equipo sabe que trabajando, corriendo y sacrificándonos salen los premios. El otro día lo tuvimos e intentaremos que contra el Sabadell volvamos a tener premio».

Sobre cómo va a plantear el partido ha adelantado que «sabemos que ellos tienen muchas armas, pero nosotros también tenemos las nuestras. Tenemos que intentar que no tengan situaciones de combinar en corto, porque te sacan de sitio y te buscan la espalda. Yo creo que si hay un equipo que no se merece estar donde está es el Sabadell. Lleva dominando todos los partidos que juega, todos tienen muy buen fútbol, tienen ocasiones y al final el llevar sólo tres goles marcados es lo que les está penalizando, pero para mi la clasificación no es justa con el Sabadell».