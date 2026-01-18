79-88. El Palmer Básket cae en la prórroga ante el Fuenlabrada

El Palmer Básket cae en la prórroga ante el Fuenlabrada tras un partido de altísima intensidad física en Son Moix en el que los mallorquines forzaron el tiempo adicional tras un último minuto increíble.. El enfrentamiento comenzó con ambos conjuntos mentalizados en desarrollar una defensa briosa y enérgica. La elevada cadencia del choque regentó un compacto inicio de encuentro en los dos cuadros. Los lanzamientos desde la larga distancia de Joan Feliu y Ander Urdiain contestaron al firme arranque del elenco liderado por Iñaki Martín.

El Flexicar Fuenlabrada, capitaneado por un brillante Romaric Belemene, protegió con acierto la cancela del bando madrileño. El adversario dificultó sobremanera el juego en estático local y, ayudado por el talante de su perímetro, concluyó el primer parcial nueve arriba, 13-22.

En el segundo asalto, el Palmer Basket añadió una dosis significativa a su eficiencia defensiva y cimentó en este aspecto su crecimiento en el duelo. La superioridad en las capturas del bloque balear autorizó al grupo a minimizar la aportación interior del oponente y concedió diversas segundas oportunidades a los ataques insulares.

Una ejecución de tres puntos de Nuno Sá tras rebote ofensivo de Roberts, un triple de Sanadze y una transición de Atencia colocaban a la plantilla mallorquina a cuatro puntos, 21-25. La formidable capacidad de uno contra uno de Mateo Díaz y la sobrada categoría bajo los tableros de Aurrecoechea mitigaron el inspirado tramo de partido turquesa. Los interminables recursos técnicos de Phil Scrubb y la experiencia de Sanadze permitieron a los epígonos de Díez De Acharán terminar el cuarto a tan solo tres puntos, 34-37.

En la tercera entrega, el Palmer Basket mantuvo la consistencia en el apartado defensivo y no concedió la opción a Fuenlabrada de distanciarse en el electrónico. Phil Scrubb encabezó las tentativas isleñas y, gracias a un triple esteticista unido a un dos más uno inverosímil, situó al equipo a dos puntos, 43-45. Alex Renfroe dirigió con sapiencia las operaciones para los pupilos de Iñaki Martín.

El base ordenó a sus compañeros y agilizó la circulación de pelota visitante. Aurrecoechea danzó en la pintura, y junto a la irrupción de Vitor Benite, en el choque apaciguaron la producción de la escuadra palmesana. Archange Izaw-Bolavie rozó la perfección en el cuidado de la canasta propia, Hansel Atencia percutió hacia aro rival y Golden Dike castigó desde más allá del arco. Benite finalizó el capítulo, con una acción propia de dibujos animados. El resultado, 51-56.

En el cuarto episodio, el Palmer Basket batalló con un corazón y acierto notorio. Los discípulos de Juan Ignacio Díez De Acharán sobrevivieron a un momento extraordinario de Fuenlabrada y forzaron una prórroga meritoria. Un último minuto de bandera aupado por un Son Moix entregado a los suyos envió el compromiso al tiempo extra. Hansel Atencia y Duda Sanadze con dos maravillas convertidas en triple equilibraron el luminoso a 72.

El Fuenlabrada deslumbró en el suplemento y se adjudicó el triunfo por 79-88. Un intratable Aurrecoechea que firmó una actuación de 20 puntos y 14 rebotes unificada a las intervenciones de Benite y Díaz sentenciaron la cita. Phil Scrubb con 17 puntos, 8 asistencias y 30 créditos de valoración, emergió como el jugador más destacado del Palmer Basket.

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (12), Scrubb (17), Sanadze (13), Urdiain (9), Dike (5), Carralero (3), Feliu (5), Sá (9), Izaw-Bolavie (4) y Roberts (2).

Flexicar Fuenlabrada: Aurrecoechea (20), Díaz (15), Benite (15), Rupérez (-), Manchón (20), DeBisschop (6), Renfore (5), Belemene (6) y Kasibabu (1).

Árbitros: Olivares Bernabéu, Caamaño Muñoz y Calvo Aceña.

Parciales: 21-25, 43-45, 51-56, 72-72, 79-88.