74-77. El Fibwi cierra la pretemporada con derrota ante el Hestia Menorca

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha cerrado hoy la pretemporada con una ajustada derrota ante el Hestia Menorca por 74-77. Arrancaba el encuentro con un intercambio de canastas que situaba el marcador en 8-10 favorable al Hestia Menorca tras unos minutos en los que además se producía el debut de Pedro Bombino tras llegar el pasado viernes a última hora a la isla. Los de Pablo Cano seguían trabajando intensamente ante un rival que muy combativo y que se apoyaba en el talento de Spencer Litteson y de Jaume Lobo para mantenerse en el partido aunque los de Pablo Cano, hoy locales en Inca, se marchaban con 22-19 tras los primeros diez minutos de partido.

En el segundo cuarto de partido el Hestia Menorca mostraba sus credenciales ante un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que seguía trabajando intensamente con un buen trabajo de Pedro Bombino en el rebote y un buen trabajo colectivo que, eso sí, no permitía a los de Pablo Cano marcharse con ventaja al descanso llegándose al final del segundo cuarto con empate a 41 en el marcador.

Se iniciaba el tercer cuarto de partido con un Hestia Menorca más entonado que situaba el partido en 47-51 a su favor obligando a Pablo Cano a parar el encuentro. Los palmesanos contestaban al buen momento menorquín con un 5-0 de parcial para poner el partido en 52-51. Los mallorquines no bajaban la intensidad y cerraban el parcial con un favorable 61-60.

El último cuarto de partido lo empezaba Menorca con Littleson castigando al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma con cuatro puntos seguidos que ponían el partido en 61-64. Dos puntos más de Arteaga ponían el partido en 61-66. Lograban voltear el marcador los de Pablo Cano que se situaban con 69-68 a tres minutos para el final del partido. El intercambio de golpes entre ambos equipos era absoluto llegándose a los últimos 30 segundos de partido con un igualado 74-75 en el marcador. Una discutida falta servía para que Menorca se situase tres arriba. La última jugada no salía y el partido se cerraba con derrota por 74-77

Fibwi: Lucas Capalbo (3), Lysander Bracey (10), Osvaldas Matulionis (4), Xabi Beraza (3), Jon Ander Aramburu (2). También jugaron Brian Vàzquez (12), Pedro Bombino (20), Laron Smith (0), Juan Bocca (11), Patrick Spencer (9), Óscar Siquier (0).

Hestia Menorca: Jalen Cone (8), Spencer Littleson (28), Jaume Lobo (18), Edgar Vicedo (0), Emmanuel Wembi (2). También jugaron Izan Pons (0), Nico Galette (2), Pol Figueras (7), Pol Molins (4), Víctor Arteaga (8).

Parciales: 22-19, 19-22, 20-19 y 13-17.

Árbitros: Miguel Hurtado y Javier Cevero. Eliminado por faltas Emmanuel Wembi.