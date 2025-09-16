73-75. El Fibwi se impone al Palmer en el primer amistoso

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha arrancado hoy con victoria su pretemporada. El equipo de Pablo Cano se ha impuesto por 73-75 al Palmer Basket Mallorca Palma en partido correspondiente al Trofeo AON Illes Balears. Arrancaba el partido con los dos equipos sin tener un elevado nivel anotador situándose el duelo con 10-4 a favor del Palmer Basket Mallorca Palma en un Pavelló Municipal de Pollença que presentaba un gran aspecto y una más que buena entrada. El marcador se situaba en 12-11 tras un triple marca de la casa de Brian Vázquez y el cuarto se cerraba con 16-13.

En el segundo cuarto de partido, el equipo entrenado por Pablo Cano daba un paso al frente y se iba creciendo jugando un buen juego coral con intensidad defensiva y buen acierto en ataque para poner el marcador en 19-23. Con buena y nutrida presencia de aficionados del equipo en las gradas jaleando a los jugadores, el partido entraba en un intenso intercambio de golpes del que salía ganador el Fibwi Mallorca situándose con 25-26 en el electrónico. El buen hacer de los de Pablo Cano lograba hacer que el partido llegase al descanso con 33-38 en el marcador.

El tercer cuarto lo arrancaba muy concentrado el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que seguía trabajando coralmente con apariciones más que destacadas como la de un Osvaldas Matulionis que, con siete puntos consecutivos, situaba a los suyos con 35-47 en el marcador. Los de Pablo Cano no bajaban el pistón y cerraban el tercer cuarto de partido con un favorable 48-58.

No arrancaban bien las cosas en el último cuarto de partido para un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que veía como su rival, acertado desde el triple, anotaba y recortaba distancias situándose con 54-60 en el marcador. Una técnica señalada a Óscar Siquier dejaba el duelo en 55-60 a falta de menos de ocho minutos para el final. El mal momento del Fibwi Mallorca Bàsquet hacía que el duelo se situase con un ajustado 61-62 pero un dos más uno de Bracey dejaba de nuevo una ventaja de tres puntos para los mallorquines que veían com su rival igualaba el partido con un triple. Al final, los de Pablo Cano lograban mantenerse firmes y acaban sumando la victoria por 73-75 en su debut en pretemporada

Palmer Basket Mallorca Palma: Adrian Chapela (0), Nuno Sa (6), Massoud (6), Matt Frierson (13) y Lucas N´Guess (8). También jugaron Scariolo (11), Urdiain (9), Golden Dike (6), Jesús Carralero (8), Joan Feliu (6), Alex Almenta (0)

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (6), Lysander Bracey (15), Osvaldas Matulionis (8), Xabi Beraza (6), Jon Ander Aramburu (13). También jugaron Juan Bocca (13), Laron Smith (2), Óscar Siquier, Patrick Spencer (4), Brian Vázquez (7).

Parciales: 15-13, 18-25, 15-20 y 25-17.

Árbitros: Miguel Hurtado y Javier Cervero. Señalaron técnica a Óscar Siquier. Eliminados por faltas Xabi Beraza y Osvaldas Matulionis.