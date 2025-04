La 43 Copa del Rey MAPFRE supera el medio centenar de inscritos

A cuatro meses del inicio de su 43ª edición, que además acogerá el Campeonato de Europa de ORC, la Copa del Rey MAPFRE registra ya 55 barcos de 14 nacionalidades en su lista de inscritos. Con el plazo de inscripción bonificada abierto hasta el 30 de mayo, los equipos avanzan en su planificación logística para una de las ediciones más numerosas de la historia.

ORC 0: El Teatro Soho-Altavista defiende el título. El Teatro Soho-Altavista, de Javier Banderas y Toni Guiu (Benalmádena), volverá a luchar por la victoria con la misma unidad con la que conquistó en 2024 su octavo trofeo para Benalmádena. La competitividad será máxima en ORC 0, con una decena de TP52 que competirán casi en tiempo real, aunque la clasificación se decidirá por tiempo compensado. Destaca la presencia del Aifos, que como es habitual se espera que cuente con el Rey Don Felipe al mando, junto a equipos como el Urbania, de Tomás Gasset (Marina Vela Barcelona), que llega con un nuevo TP52 procedente de Argentina. Su primera prueba será la Sandberg PalmaVela 2025, donde optimizará su rendimiento tanto en La Larga como en la Multiclase.

ORC A: Elena Nova va a por el triplete. Once equipos ya figuran en la lista de ORC A, donde el Swan 42 Elena Nova (RCNP), de Christian Plump, defenderá su título de 2024 y 2023 ante una fuerte flota de Swan 45. Entre sus rivales estarán el From Now On (Fernando Chain, ARG), Thetis y Farewell Ange (YC Costa Smeralda y YC San Remo, ITA), así como el Aceites Abril (RCN Vigo) de los hermanos Pérez Canal. También el DK46 HM Hospitales-Hyatt (CN Balis) de Óscar Chávez, con el campeón olímpico Fernando León a la caña.

ORC B: Argentina a por la reválida. La clase más internacional hasta la fecha, con 15 equipos de 9 países, tiene como gran referencia al Katara (YC Argentino) de Julián Somodi, que dominó con firmeza en 2024. Aunque aún no se ha inscrito ningún otro equipo del podio del año pasado, se espera que en las próximas semanas la inscripción alcance una dura competencia con las flotas italiana y española.

ORC C: Una flota compacta y competitiva. Con 15 equipos inscritos, la flota ORC C busca nuevos aspirantes al podio. De momento, el Wanderlust (CN Ciudadela/RCNP), de Josep Pons, es el único del podio de la pasada edición que ya se ha inscrito para intentar mejorar el tercer puesto.

ClubSwan: Earlybird y Pez de Abril buscan revalidar sus títulos. Las flotas Club Swan 50 y Club Swan 42, habituales en la Copa del Rey MAPFRE, contarán con alrededor de 15 unidades en el campo de regatas. Earlybird (Hendrik Brandis, GER) intentará repetir victoria en ClubSwan 50, mientras que en ClubSwan 42, el murciano Pez de Abril (José María Meseguer) se enfrentará, entre otros, al mallorquín Nadir (CVP Andratx) de Pedro Vaquer, ya inscrito.

Women’s Cup. Una docena de equipos para un podio muy competitivo

El título de 2024 está en manos del Citanias (Patricia Suárez, RCN Vigo), cuya patrona está inmersa en su campaña de 49er FX olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, por lo que es duda su posible participación. A día de hoy, ya hay tres equipos inscritos (dos españoles y uno brasileño), con expectativas de superar la docena de participantes.

La Copa del Rey MAPFRE 2025 dará comienzo el 26 de julio con la apertura de la oficina de regatas para la entrega de documentación y complementar todos los requisitos de la inscripción, mientras que el domingo día 27 será el día del ya tradicional corte de cinta, por parte de autoridades y patrocinadores, que simboliza la puesta en marcha de la regata. El lunes día 28 será la regata de entrenamiento oficial y el martes 29 será el día del bocinazo de las primeras mangas con una flota de primer nivel y un interés creciente en todas las clases, la 43ª edición de la Copa del Rey MAPFRE promete ser una de las más emocionantes y competitivas de su historia con el Campeonato de Europa de ORC en juego.