El Palma Futsal afrontaba un duelo directo. Volvía a la competición con la tarea pendiente de clasificarse para la Copa de España y los de Vadillo demostraron no tener presión ninguna. A los cinco minutos ya iban por delante con un gol de Nunes. El hambre del equipo lo llevó a seguir con la misma intensidad, hecho que le abocó al segundo gol del encuentro. Maravilla de Higor que definió de tacón para mandar el balón a la red y doblar ventajas. La fiesta del Palma Futsal continuó con el tercero de Cainan tras recoger un rechace en el interior del área.

Cuando parecía que el partido se iba al descanso Carlitos recortó distancias con un gol de doble penalti. El inicio de la segunda parte fue para olvidar. Jaén marcó dos goles en apenas cinco minutos y el partido entraba en tensión. Tras varios minutos por hacerse con el control del encuentro, el Palma Futsal recuperó la frescura de la primera mitad y vio puerta a falta de tres minutos para el final con un gol de Mancuso que entró por la escuadra.

Partido de alta tensión el que se iba a vivir en Son Moix. Tras mes y medio sin competir, el Palma Futsal retomaba la liga ante uno de los grandes equipos de la liga. Jaén visitaba la isla en lo que es ya un derbi y pronto se encargaron de, ambos equipos, demostrarlo.

La presión e insistencia del cuadro mallorquín daría rápido sus frutos. Una internada de Vilela en banda derecha, deshaciéndose de su par, terminó con un pase al segundo pase donde Nunes la empujó. El mismo que se perdió las últimas semanas de competición por lesión y que volvía a jugar. Veía su esfuerzo y sufrimiento de los últimos meses recompensado con un gol que le sabía a gloria y que adelantaba al Palma Futsal.

El partido rebajó tensiones y entró en calma. Ambos equipos se dedicaron a construir sus ataques, a controlar el partido desde sus respectivas fortalezas, pero los baleares se sentían muy cómodos en pista. A la próxima que tuvo no perdono. Mismos protagonistas. Eloy Rojas regateó a su par en banda, pase al segundo palo donde esperaba un Higor que resolvió de una manera brillante. Taconazo para enviar a la red y poner el segundo gol en el electrónico en lo que estaba siendo una primera mitad excepcional por parte de los de Vadillo.

La fiesta no parecía tener fin y el Palma Futsal anotó el tercero. Cainan recogió un rechace en el interior y no perdonó. Tercero de un cuadro balear que estaba disfrutando sobre la pista de Son Moix. Cuando todo parecía abocado al descanso, un doble penalti a favor de Jaén les sirvió para recortar distancias. Carlitos colocó el balón donde no pudo llegar Barrón e instauró el 3-1 antes del descanso.

La segunda mitad arrancó con intensidad y con un Jaén dispuesto a amargar la fiesta al Palma Futsal. Tras unos minutos de tanteo, Mauricio recortó distancias y acercó a los andaluces en un dos contra uno frente a Barrón. Los visitantes se ponían a un solo gol de los baleares y aún quedaba toda una segunda parte que se presumía de infarto.

El Palma Futsal intentó reaccionar con largas posesiones para instaurar su propio ritmo de juego, aunque los andaluces se mostraban muy sólidos. En una de las ofensas visitantes, los de Vadillo cometieron una falta a siete metros que se convertiría en un golpe duro. Carlitos le pegó con suavidad y batió a Barrón. Jaén había igualado al Palma Futsal remontando los tres tantos inciales de los baleares.

El mazazo dejó noqueado a los locales durante varios minutos en los que, a pesar del gol, intentaron seguir con su juego. Los Eloy Rojas y Nunes seguían insistiendo e incidencia en la defensa rival para nutrir a un Vilela que esperaba hambriento en el área de Jaén. Y por mucho que lo intentasen parecía ser que no había manera. O demasiado cruzados o Álex. El Palma Futsal no conseguía ver puerta y el tiempo corría en su contra. Ya montados en la épica y con un pabellón entregado para la causa, los de Vadillo se volcaron en ataque, volvían a demostrar la frescura de la primera mitad y, como se dice en Son Moix, “hay perfume de gol”.

Y el gol llegó, a la épica. Mancuso recibió un pase de Chaguinha, el brasileño se giró y, casi desde el punto de doble penalti, envió el balón directamente a la escuadra para volver a adelantar a los baleares. Euforia y minutos de infarto en lo que restaba de partido. Jaén lo probó con portero jugador, pero la defensa mallorquina aguantó los embistes para quedarse con los tres puntos.

– Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Nunes, Eloy Rojas e Higor. También jugaron Chaguinha, Mancuso, Marlon, Cainan y Vilela.

-Jaén Paraíso Interior: Álex, Aicardo, Antonio, Míchel y Petry. También jugaron Mauricio, Carlitos, Mancha y Brandi.

– Goles: 1-0 D. Nunes (min. 15); 2-0 Higor (min. 12); 3-0 Cainan (min. 17); 3-1 Carlitos (min. 18); 3-2 Mauricio (min. 24); 3-3 Carlitos (min. 29); 4-3 Mancuso (min. 37)

– Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amonestaron a Eloy Rojas, Tomaz, Mancuso, Cainan, Chaguinha y Vadillo por parte del Palma Futsal y a Mauricio, Petry y Míchel por parte de Jaén Paraíso Interior.

– Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LNFS. 2.500 espectadores.