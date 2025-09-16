3-2 en Cornellà: más gozo que pozo

Coger el rábano por las hojas es como atrapar al toro por el rabo. Arrasate tiró de política más que de sensatez al confiar de nuevo en el equipo que causó buenas sensaciones en el Santiago Bernabéu. Un 5-3-2 que entraña, como ya dijimos entonces, grave riesgo, sobre todo si el contrincante es un equipo limitado pero aguerrido. Solamente Pablo Ortells, nada peor que un ciego que no quiere o no le dejan ver, podía imaginar toda una temporada con Mateu como único lateral derecho de la plantilla. Por su parte el exabrupto de Dani Rodríguez ha servido para certificar que no es el único presto a la jubilación.

Cuando uno no se puede acoger a la realidad, es desaconsejable dejarse llevar a de ligeras impresiones y el parón de la liga solamente ha servido para polemizar en las redes sociales sin atacar las enormes deficiencias y la pésima planificación de un plantel que apunta irreconocidos errores defensivos que se arrastran desde la segunda vuelta del último campeonato, igual que su incapacidad de salir con el balón desde atrás, Raíllo no es Beckenbauer, meter velocidad y líneas de pase en la sala de máquinas en su busca del tesoro para salir de un uno contra uno o un simple desmarque de ruptura y ensayar algún recurso que no pase necesaria y únicamente por pegar pelotazos en busca de Muriqi.

Mientras el CEO, Alfonso Díaz, se dedica a poner cristales en el pasillo, cerchas en la grada, «baretos en el fondo sur» y hasta un club de no se sabe qué negocios, la ampliación de capital todavía no desembolsada, se anuncia fuera de plazo, inservible para reforzar de verdad un equipo donde los jugones no tienen con quién jugar. Sirva el preámbulo para explicar que, en el cuarto envite de la temporada, el Mallorca fue un juguete de su anfitrión hasta que se quedó en inferioridad numérica y castigado con un penalti. Luego sí, ya con el agua al cuello, la voluntad sustituyó a la inexistente calidad. Ni siquiera empaque para sostener un empate con el que mantener el espejismo.

Y esto no ha hecho más que empezar, lamentablemente.