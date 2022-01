El Mallorca sufrió en el estadio de La Cerámica su cuarta derrota consecutiva en la Liga y se sitúa a sólo dos puntos de posiciones de descenso a falta de que mañana el Alavés reciba en Mendizorroza al Barcelona. El equipo jugó muy mermado por el esfuerzo que tuvo que realizar en Copa ante el Espanyol y fue presa fácil de un Villarreal que tenía el partido resuelto al paso por la media hora. Están todas las alarmas encendidas en Son Moix, pero el director deportivo sigue sin reaccionar en el mercado de fichajes a sólo nueve días del cierre. Con sólo dos laterales útiles, uno de ellos recién salido de una lesión, sin recambios para Raíllo y con el medio campo cogido con alfileres se presentó el Mallorca jugar contra un Villarreal descansado porque no había tenido Copa. El pronóstico era evidente y se hizo patente desde el primer instante en el que el balón se puso en juego. El equipo de LGP fue avasallado por un enemigo que tenía muy claro que debía meterle al partido un ritmo alto y pronto empezó a rondar el peligro cerca de Leo Román, al que se le acumuló el trabajo mientras en el otro flanco Rulli era un simple espectador. El primer gol no se hizo esperar demasiado. A los 12 minutos Pedraza entró por la izquierda, centró con potencia al área y allí Russo metió la rodilla para desviar el balón a su propia portería. Una jugada de desgracia de la que se trató de rehacer el Mallorca. Kubo tomó la responsabilidad en ataque y desde la derecha fabricó un pase maravilloso a la cabeza de Amath, que solo en el área entregó el esférico al argentino Rulli, que lo embolsó sin demasiados problemas. Del 1-1 al 2-0. A los 34 minutos, tras un aviso previo de Moi Gómez, el Villarreal tejió un contragolpe perfecto que acabó con un cambio de sentido de Iborra sobre Alfonso Pedraza, cuyo pase hacia atrás remató a la red Trigueros, totalmente solo en el punto de penalty. El 2-0 fue definitivo para un equipo agotado como el Mallorca. El resto del partido fue un trámite para el Villarreal, que desistió de hacer sangre para proteger un resultado que ya le resultaba suficiente. Luis García Plaza puso en el campo a todo lo que tenía en busca de una reacción que no llegó porque se encontró con una defensa muy bien armada que no dejó apenas resquicios. Fer Niño y Ángel pudieron cambiar el resultado, pero ni uno ni otro estuvieron acertados y al final los de Emery acabaron marcando el 3-0 en un penalty que supuso además la expulsión de Russo.

Villarreal: Rulli (1), Mario Gaspar (1), Albiol (1), Pau Torres (2), Pedraza (3), Parejo (1), Iborra (1), Trigueros (2), Moi Gómez (1), Alberto (1) y Yeremy Pino (1). Jackson (1) por Yemery Pino (68′), Raba (s.c.) por Moi Gómez (92′), Nikita (s.c.) por Parejo (92′)

Mallorca: Leo Román (2), Maffeo (0), Valjent (1), Russo (0), Jaume Costa (1), Battaglia (1), Galarreta (1), Dani Rodríguez (1), Amath (0), Kubo (1) y Abdón (0). Fer Niño (1) por Abdón (57′), Antonio Sánchez (1) por Amath (57′), Kang In Lee (1) por Kubo (70′), Salva Sevilla (1) por Galarreta (70′), Ángel (1) por Dani Rodríguez (75′)

Árbitro: Ortiz Arias (1). TA Mario Gaspar. TR Russo (2A, 87′)

Goles: 1-0. Min.12: Russo en p.p.; 2-0. Min.34: Trigueros; 3-0. Min.87: Parejo de pen.