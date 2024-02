El Consell de Mallorca destina los 20.880 euros resarcidos del caso Caminos a Servicios Sociales, concretamente a ampliar la atención integral en domicilio (SAID) los festivos y fines de semana. Así lo ha anunciado el conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez. Es el dinero recuperado del fraude que protagonizó el Consell cuando estaba presidido por la socialista Francina Armengol.

El pasado mes de noviembre se celebró el juicio a ex altos cargos del Consell que presidía Armengol por malversación y fraude, que concluyó con penas mínimas de cárcel sustituidas por multas. Por el delito de fraude, fueron condenados a nueve meses de prisión el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; la ex vicepresidenta y ex consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró (Més per Mallorca), y el que era secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra.

La Fiscalía pedía inicialmente 32 años de cárcel en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2013. De hecho, a todos los condenados se les aplicó una atenuante de dilaciones indebidas, además de la de reparación del daño, el pago en concepto de indemnización al Consell del dinero defraudado, los 20.880 euros.

Este caso se remontan al año 2008 y se refiere al pago de dinero público por parte del Consell durante la legislatura del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol a una entidad por montar rutas senderistas en Mallorca bajo la marca los Països Catalans.

Ahora, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, se ha mostrado satisfecho de que la institución insular pueda recuperar «el dinero que es de todos los mallorquines». Este jueves el Consell de Mallorca ha aprobado en sesión plenaria la modificación de crédito extraordinaria «que permitirá afrontar con más comodidad la ampliación y consolidación de lo que es el modelo de atención del presente y del futuro», ha afirmado Sánchez.

Según el conseller insular, «el SAID es lo que quieren la mayoría de personas mayores y en situación de dependencia: poder estar en su casa a cargo de buenos profesionales y rodeados de familiares y amigos. También es lo que prefiere la familia, porque facilita la conciliación».

Más de 470 personas con dependencia reciben a día de hoy atención sociosanitaria y acompañamiento a través del SAID, que cuenta con una plantilla de 300 profesionales de diferentes especialidades y está implantado en 39 municipios de Mallorca.

La ampliación a festivos y fines de semana ha empezado a aplicarse este mes de febrero. La intención es incrementar en 17.000 horas mensuales las 13.000 horas al mes que prestaba este servicio hasta el 2023. El aumento, ha explicado el conseller, se realiza «de forma paulatina en 18 meses. Incrementaremos otras 4.000 horas cada mes».

Los fines de semana representan 1.200 horas mensuales y 14.400 anuales. Este servicio supondrá también la contratación de hasta otros 20 profesionales para cubrir la atención los sábados, domingos y festivos.

«Atendemos una demanda de la gran mayoría de usuarios y familias. La ampliación se hará progresivamente empezando por los casos que más lo requieren, sobre todo aquellos de soledad no deseada», ha afirmado el conseller de Bienestar Social quien, además, ha celebrado que «el dinero recuperado de la primera sentencia en firme de un caso de corrupción del PSM, ahora Més per Mallorca, que tuvo lugar cuando gobernaban el Consell de Mallorca, entre 2008 y 2011, y con Francina Armengol como presidenta de la institución se haya podido aprovechar para políticas sociales».

Los delitos del Consell de Armengol

Durante el juicio, el Ministerio Público consideró los hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación, de fraude, de malversación y caudales públicos y de falsedad en documento oficial por funcionario.

Para Antonio Oliver y Antonio Rebassa, por los delitos de malversación y fraude, y como presuntos cooperadores del delito de falsedad en concurso, solicitó seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años a cada uno.

Para Sebastián Amengual, una multa de 13.500 euros y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de nueve meses.

Y para Joana Lluïsa Mascaró, Joan Serra, Lluis Planas y Emilio Gallardo, como presuntos autores de los delitos de malversación y fraude, pidió también seis años de cárcel -a cada uno- e inhabilitación absoluta por un tiempo de diez años -también a cada uno-.

Además, interesó que se indemnizara a la Comunidad en la cantidad de 42.120 euros, al Consell de Mallorca en la cantidad de 20.880 euros y al Ayuntamiento de Valldemossa en la cantidad de 3.591 euros.