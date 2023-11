2-4. El Mallorca Palma Futsal cumple su objetivo ante el colista

El Mallorca Palma Futsal cumple su objetivo ante el colista y suma tres puntos que prácticamente certifican su clasificación para la Copa de España. Los isleños se repusieron a una mala primera parte para llevarse la victoria del Palau d’Esports. Cierran una intensa semana con tres victorias en tres partidos. El Family Cash Alzira salió al campo muy intenso, demostrando desde los primeros segundos de juego que el partido no iba a ser, en ningún caso, un camino de rosas para el Mallorca Palma Futsal.

Los primeros veinte minutos fueron casi un monólogo de los alcireños, que enlazaban ocasión tras ocasión y solo el desacierto de cara a portería y las paradas de Luan Muller bajo palos evitaron un inicio desolador para los mallorquines. No obstante, en el minuto 11, Carlos Gómez adelantó a los locales. El jugador cedido por el Mallorca Palma Futsal, abrió la lata con un disparo potentísimo desde muy lejos. Era cuestión de tiempo. Al poco tiempo Moslem anotó un gol providencial, para contener la euforia local. Aun así, el guion del primer tiempo siguió siendo el mismo: un asedio local, ante la incapacidad del Mallorca Palma Futsal de generar peligro. Además, a un minuto del descanso, los visitantes vieron la sexta falta. Carlitos pudo anotar al segundo desde el punto de doble penalti y poner en ventaja al Family Cash Alzira, pero Luan Muller se hizo grande para mantener las tablas en el marcador.

Mucho debían cambiar las cosas en la segunda parte para sacar los tres puntos del Palau d’Esports d’Alzira. Quizás fruto del cansancio físico o mental causado por la acumulación de partidos, el Mallorca Palma Futsal no lograba mostrar el juego fluido, agresivo e intenso que ha sido capaz de desplegar por momentos durante la temporada. Aun así, estaba consiguiendo controlar más el juego y, sobre todo, evitar el asedio alcireño que había sido la primera parte. Entonces, un taconazo de Gordillo en el minuto 27, dejó solo a Rómulo frente al portero local y el brasileño no falló. Se ponía por delante el Mallorca Palma Futsal en un partido complejo, de esos en los que la mentalidad ganadora y la actitud compensan las carencias en el juego.

No obstante, quedaban todavía diez minutos por delante y con solo un gol de ventaja, todo podía dar muchas vueltas. El Family Cash Alzira tenía poco que perder, con un resultado que no le valía de nada. Por su parte, el Mallorca Palma Futsal, consciente de que el margen era lejos de ser suficiente, estaba claramente mentalizado en ir a por el tercero. Entonces, en el 35’, Moslem se deshizo de su par en campo propio para conducir hasta campo contrario y ponerle un pase a Cleber que no desaprovechó. Con un potentísimo disparo, el ala brasileño anotó el tercer gol para los mallorquines.

El Family Cash Alzira respondió jugando de cinco y la estrategia dio sus frutos. En el 38’, Naranjo puso el 2-3 que ponía contra las cuerdas a los de Vadillo una vez más. No obstante, aprovechando el juego de cinco local, Chaguinha robó el balón a los alcireños y Fabinho anotó el cuarto, devolviendo el aliento a un Mallorca Palma Futsal que se iría del Palau d’Esports d’Alzira con tres puntos conseguidos a base de actitud, mentalidad y orgullo.

Noia Portus Apostoli: Serra, Gon, Rafa Usín, Jaime Peiró y Joan. También jugaron: Álex Naranjo, Carlitos, Humberto, Carlos y Hugo Alonso.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Rómulo, Chaguinha, Fabinho y Tayebi. También jugaron: Bruno Gomes, Marcelo, Moslem y Cleber.

Goles: 1-0 Carlos (minuto 11’); 1-1 Moslem (minuto 13’); 1-2 Rómulo (minuto 27’), 1-3 Cléber (minuto 35’); 2-3 Naranjo (minuto 38’); 2-4 Fabinho (minuto 40’)

Árbitros: Bustos Caparrós y García-Donás Salvador. Amonestaron con tarjeta amarilla a Cleber, del Mallorca Palma Futsal.

Pabellón: Palau d’Esports d’Alzira. Partido correspondiente a la jornada 11.