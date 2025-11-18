2-2. El Illes Balears suma un punto ante el líder

El Illes Balears Palma Futsal recibía al líder de la Primera División en Son Moix: ElPozo Murcia Costa Cálida. Los primeros cinco minutos del encuentro los protagonizaron los de verde pistacho: Ernesto, Fabinho y Charuto buscaron la portería pero se toparon con Henrique y con la defensa del ElPozo Murcia. El propio Henrique, portero rival, firmó una de las primera ocasiones murcianas.

Lo siguieron intentando los locales: la defensa del ElPozo cortó un buen pase a Deivão que esperaba en el segundo palo. Lucão cazó el rechace pero Henrique desvió su disparo. Y llegó el primer gol de la noche. Dener adelantaba al conjunto rival. Inmediatamente uno de los colegiados anulaba el gol charcutero por mano. El banquillo del ElPozo solicitó la intervención del VIR. Tras revisar la acción, Alberto Sarabia y Antonio Navarro dieron validez al tanto murciano.

La reacción del Illes Balears Palma Futsal no se hizo esperar. Lin colocaba el empate en el marcador tras cazar un rechace de su disparo anterior que se había estrellado en el larguero. Y llegó el segundo. Un auténtico golazo de Mario Rivillos tras una fantástica combinación con Fabinho que adelantaba al Palma en el marcador.

Tras el 2-1, Dennis tuvo que intervenir para evitar el segundo gol de Dener. Lucão buscó el tercer gol pero su disparo no encontró portería. El equipo de Vadillo metió una marcha más y arrinconó al líder. Charuto, Lucão, Fabinho y Lin también sufrieron el acierto de un Henrique que regresaba a Son Moix.

Tras pasar por vestuarios, Mateus Maia estuvo cerca de anotar el tercero pero se encontró con Henrique. Dennis, en el partido de los porteros, también sumó para evitar el gol del empate del ElPozo. En el minuto 25, el banquillo del ElPozo Murcia solicitaba la intervención del VIR por una falta de Rivillos. Los colegiados, tras revisar la jugada, no apreciaron infracción. Lucão y Rivillos, muy activos en la segunda mitad, desbarataron una contra rival.

A falta de diez minutos del final, Dennis se exhibió bajo palos. Hasta cuatro intervenciones en poco más de un minuto. Mario Rivillos estuvo a punto de colar el balón entre las piernas de Henrique con un disparo lateral. El ala madrileño trató de revertir la dinámica y levantar a un Palma que achacó el cansancio físico provocado por el elevado número de partidos disputados. Pero Marcel, con un golazo desde la frontal, colocaba el empate en el marcador (2-2).

Lucão y David Peña trataron de volver a adelantar al Illes Balears Palma Futsal. Dennis evitó el tercer gol murciano con un remate de cabeza. A falta de un minuto del final, ambos técnicos solicitaron tiempo muerto para preparar un juego de cinco que no alteró el marcador.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Lin, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Mateus Maia, Ernesto, Deivão, Lucão, Charuto, Alisson y David Peña.

ElPozo Murcia Costa Cálida: Henrique, Gadeia, Marcel, RIcardinho y Álex García. También jugaron: Dener, Rivera, Ricardo, Ligeiro, Ricardinho, David Álvarez y César.

Goles: 0-1, Dener (min. 7); 1-1, Lin (min. 8); 1-2, Mario Rivillos (min. 12); 2-2, Marcel (min. 34).

Árbitros: Alberto Sarabia y Antonio P. Navarro. Amonestaron con tarjeta amarilla a Machado del Illes Balears Palma Futsal y a Gadeia y a Rivera del ElPozo Murcia Costa Cálida.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 3500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Primera División.