OKDIARIO gana un millón de usuarios únicos en agosto mientras todos los demás caen

OKDIARIO se ha comportado durante el mes de agosto como el medio más en forma del panorama nacional. El diario que dirige Eduardo Inda ha sido el único de los diez principales medios generalistas en España que logró aumentar su cifras de usuarios únicos, dato que ilustra a las claras la posición de referencia en el ámbito informativo que OKDIARIO ha alcanzado.

Agosto es un mes tradicionalmente complicado para la audiencia de los medios de comunicación y este año no ha sido diferente, como muestran los datos. De ahí que el hecho de que OKDIARIO no solo haya mantenido sus cifras de visitas, sino que incluso haya mejorado las de usuarios únicos no hace sino poder aún más en valor el gran comportamiento de este medio durante la época estival.

El diario que dirige Eduardo Inda ha alcanzado estos guarismos convirtiéndose en el medio de referencia a la hora de informar de los escándalos que rodean la figura del presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez. OKDIARIO desveló en exclusiva cómo la mujer de Sánchez fue fichada por el Instituto de Empresa (IE) presentando como licenciatura un título no oficial, cómo ésta decía en un CV que había empezado su licenciatura con ¡14 años!, y cómo la Complutense avaló esa licenciatura falsa para colocarla en sus másters, amén de haberla contratado a dedo sin convocar plaza por su “experiencia”, la cual en realidad pasaba porque la empresa Task Force había cuadruplicado sus pérdidas con ella de consejera.

OKDIARIO ha liderado, además, el pulso informativo referente a los planes de Pedro Sánchez para modificar la Ley de Memoria Histórica a raíz de la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos, así como el sablazo fiscal que el Ejecutivo socialista empezó a preparar.

OKDIARIO afianza, de este modo, su séptima posición en el ranking de visitas totales, superando los 42 millones durante el mes de agosto, cifra similar a la conseguida durante el mes de julio, lo que supone evitar los sensibles descensos que sí han sufrido el resto de cabeceras. El primer puesto lo recupera en agosto elpais.com, que con 151 millones se dejó 16 millones por el camino. Aún mayor resultó el descenso registrado por elmundo.es, que perdió 27 millones de visitas hasta quedarse en 147 millones. A continuación figura lavanguardia.com (74,1 millones), elconfidencial.com (63,1), 20minutos.es (51,8), abc.es (50) y, en séptimo lugar -segundo entre los diarios nativos digitales-, OKDIARIO, con algo más de 42 millones de visitas.

comScore MMX AGOSTO 2018 TOTAL VISITAS (000) 1 ELPAIS.COM 151.348 2 ELMUNDO.ES 147.597 3 LAVANGUARDIA.COM 74.100 4 ELCONFIDENCIAL.COM 63.136 5 20MINUTOS.ES 51.889 6 ABC.ES 50.002 7 OKDIARIO.COM 42.084 8 ELESPANOL.COM 40.297 9 ELDIARIO.ES 27.253 10 Libertad Digital 22.403 11 ELPERIODICO.COM 18.467 12 LAVOZDEGALICIA.ES 18.346 13 HUFFINGTONPOST.ES 15.099 14 PUBLICO.ES 15.053 15 LARAZON.ES 13.442 16 PERIODISTADIGITAL.COM 13.198 17 EUROPAPRESS.ES 12.963 Fuente: ranking elaborado con datos comScore

En cuanto a los usuarios únicos, la cifra de 9,4 millones alcanzada por OKDIARIO en agosto supone un crecimiento de un 10,3% con respecto a los 8,4 millones registrados en el mes de agosto, notable ascenso que contrasta con las caídas generalizadas sufridas por el resto de medios generalistas.

comScore MMX agosto 2018 USUARIOS ÚNICOS (000) 1 ELMUNDO.ES 18.881 2 ELPAIS.COM 18.660 3 LAVANGUARDIA.COM 17.316 4 ABC.ES 15.133 5 20MINUTOS.ES 12.366 6 ELCONFIDENCIAL.COM 11.792 7 ELESPANOL.COM 10.420 8 okdiario.com 9.434 9 ELPERIODICO.COM 7.570 10 ELDIARIO.ES 7.092 11 EUROPAPRESS.ES 5.789 12 HUFFINGTONPOST.ES 5.598 13 PERIODISTADIGITAL.COM 5.376 14 Libertad Digital 5.251 15 LAVOZDEGALICIA.ES 4.894 16 PUBLICO.ES 4.757 17 LARAZON.ES 4.254 Fuente: ranking elaborado con datos comScore

Por otro lado, la granja de contenidos de Pedro J. Ramírez mantiene su comportamiento similar cada mes, con ligeras subidas y bajadas en los diferentes indicadores, que no se corresponden con el esfuerzo económico realizado en la búsqueda de alianzas para aumentar su número de lectores. Pese a los portales que ha ido añadiendo a su león, el diario del ex director de El Mundo sigue la tendencia del resto de medios digitales sin romper las cifras que viene consiguiendo en meses precedentes.

La compra de la web Elbernabeu.com fue la última adquisición realizada por elespanol.com, que ya cuenta con nueve portales agregados a su oferta: diariodeavisos.com | cronicaglobal.com | navarra.com | bluper.es | omicrono.es | cocinillas.es | Vandal.net | elandroidelibre.com | elbernabeu.com.