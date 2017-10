Annus horribilis para Vietto: aún no ha marcado en el 2017

Luciano Vietto tiene un problema con el gol. Ese delantero letal del Villarreal que llamó la atención del Atlético parece haber desaparecido. En este 2017 todavía no se ha estrenado y no será porque no ha tenido oportunidad. Sin ir más lejos, en el último encuentro ante el Elche en la Copa del Rey, el argentino tuvo dos mano a mano clarísimos que falló estrepitosamente.

La falta de efectividad de cara a puerta es abismal. Vietto no termina de encontrar su juego ni aprovecha las oportunidades que le da Simeone. La sanción de la FIFA que impedía al Atleti fichar le brindó una segunda oportunidad. En los primeros partidos el Cholo apostó por su compatriota en el once, síntoma de la confianza que tenía depositada en él. Sin embargo, no ha respondido como se esperaba y eso le ha mandado al banquillo.

Todo comenzó en el Sevilla. Después de una temporada en el cuadro rojiblanco, donde no consiguió hacerse un hueco, el Atleti le cedió a Nervión con la intención de que tuviera minutos y se reencontrara con el gol. Pero la cesión no salió como se esperaba y no fue por falta de minutos. Anotó 10 goles en 31 partidos. Acto seguido le repescó el Cholo porque no podían fichar.

Desde entonces todavía no ha perforado la meta rival. Su último gol data del 21 de diciembre de 2016 contra el Formentera en el Sánchez Pizjuán la primera ronda de la Copa del Rey. Marcó su primer y único hat-trick de la temporada. Pero allí se quedó su pólvora, aquel día su mecha se apagó y todavía continúa esperando a que se vuelva a encender.

La pólvora sigue mojada

En el inicio de la campaña, el técnico confió en él pero no respondió. En Elche tuvo una nueva oportunidad de reivindicarse. Parecía el partido ideal. Jugaban ante un Segunda B y fue titular, era su momento. Pero la desaprovechó. El encuentro apuntaba a ser plácido para los visitantes y en el minuto 37 llegó la primera oportunidad. Robó un balón y se plantó solo ante el guardameta ilicitano pero la estrelló en el palo. Ya en la segunda mitad tuvo la segunda gracias a una asistencia de Torres que le volvió a dejar solo frente a Guille Vallejo y, de nuevo, la falló.

No era el día de Vietto, tampoco es su año. Por más oportunidades que le dan la pólvora sigue mojada. Se quedó con la idea de tener minutos y poder reivindicarse para así ir al Mundial de Rusia con Argentina, ese es su objetivo. Lo primero lo está consiguiendo, Simeone le ha dado minutos en siete de los 13 partidos disputados hasta ahora pero no ha respondido con goles.

Diego Costa le pone en la rampa de salida

Con la llegada de Diego Costa saldrá un delantero. Griezmann y Correa son fijos para Simeone, igual que Torres, por lo que esa pelea está entre Gameiro y el propio Vietto. El francés tampoco atraviesa por un buen momento, sin embargo, todo apunta a que será el ex del Sevilla el que tenga que buscar equipo en enero.

Su falta de gol es un problema, tanto que el Cholo ha empezado a apostar por Kevin intentando encontrar una solución al problema de gol que tiene el Atletico. Vietto ha pasado de ser la primera opción a la última. Ni jugando 90 minutos ante un equipo de Segunda B ha conseguido acabar con su mala racha y su casillero lleva casi un año entero a cero, lo que para un delantero es un grave problema. Lo mejor que le puede pasar es que el 2017 se acabe cuanto antes.