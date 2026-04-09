Hoy, 9 de abril de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con algunas nubes altas y un ligero aumento en las temperaturas mínimas. Las máximas se mantendrán estables y el viento soplará de forma suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de la mañana y los 30 en su punto álgido, mientras que el viento, suave y constante, soplará desde el este a unos 6 km/h, creando un ambiente ideal para disfrutar del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 20:37. La sensación térmica alcanzará los 30 grados, aunque la humedad, que se mantendrá en un 60%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cargado. Sin embargo, no hay motivo de preocupación, ya que no se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

El cielo de Calatayud se presenta hoy con un aire de inquietud, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Las nubes grises se agrupan, presagiando un día marcado por la inestabilidad, donde el viento fuerte comienza a hacer sentir su presencia, creando un ambiente fresco y revuelto.

Por la mañana, la temperatura oscilará entre los 8 y 28 grados, con un cielo que irá despejándose ligeramente. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento del noreste, con ráfagas que alcanzarán los 60 km/h, podría alterar la tranquilidad. La sensación térmica podría descender y la humedad alcanzará niveles del 60%. Es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin cambios relevantes.

Es un momento ideal para pasear por las calles y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a relajarse y aprovechar el buen tiempo, ya sea en compañía de amigos o en solitario, disfrutando de lo que la ciudad tiene para ofrecer.