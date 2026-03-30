Hoy, 30 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo mayormente despejado, aunque en el sistema Ibérico se esperan intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará con fuerza del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta despejada y luminosa. Con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 17 grados, la mañana comenzará fresca, pero el sol, que asomará a las 07:50, promete calentar el ambiente. A medida que avancen las horas, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el día se sienta más cálido de lo que indican los termómetros.

Sin embargo, no todo será calma, ya que el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría hacer que el aire se sienta más fresco de lo que realmente es. La tarde se mantendrá igual de despejada, sin riesgo de lluvia y con una humedad que, aunque moderada, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado. Con más de 12 horas de luz, la puesta del sol a las 20:26 cerrará un día que invita a disfrutar del aire libre.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 0 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los -4 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 65% en la tarde-noche, cuando el cielo se tornará más cubierto.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un aumento en la velocidad del viento, que podría superar los 40 km/h. La humedad, que oscilará entre el 40% y el 85%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones pueden ser cambiantes y frescas.

Tarazona: cielo variable y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, aportando una sensación fresca pero agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las rutinas diarias. Aprovechar el tiempo para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de recargar energías.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET