Hoy, 26 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos de nubes altas y un ligero ascenso en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas experimentarán un notable descenso, especialmente en el sistema Ibérico. El viento del noroeste soplará de forma moderada, con rachas muy fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 15 grados, la mañana será fresca, pero la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más fría. El viento, que soplará del norte a una velocidad notable, añadirá un toque de frescura al ambiente, con ráfagas que podrían sorprender a más de uno.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con más fuerza, aunque la temperatura no subirá demasiado. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente sea más agradable. Con la puesta del sol a las 19:21, los zaragozanos disfrutarán de unas horas de luz que invitan a pasear, mientras el viento sigue jugando entre las calles, recordándonos que la primavera está a la vuelta de la esquina.

Calatayud: cielos nublados y viento fuerte

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Calatayud. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 4 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 2 grados. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia del 5% hasta el mediodía, aunque las ráfagas de viento pueden llegar a los 40 km/h.

La tarde promete ser más tranquila, con cielos algo despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados. Sin embargo, la humedad se mantendrá en niveles altos, lo que puede resultar incómodo. Con el viento aún presente, es recomendable llevar una bufanda y estar preparado para cualquier cambio repentino en el tiempo.

Tarazona: cielo nublado con mejora vespertina

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, con algunas posibilidades de lluvia que podrían acompañar la jornada. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dejando un ambiente más despejado por la tarde, aunque con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando la suavidad del viento y la atmósfera relajada que invita a realizar actividades al aire libre. Un buen momento para salir y disfrutar de lo que ofrece la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET