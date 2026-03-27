Hoy, 27 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará con intervalos de nubes bajas en el sistema Ibérico por la mañana, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento del noroeste soplará con fuerza en algunas zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta despejada y luminosa. Con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 16 grados, la mañana será fresca, pero a medida que el sol se eleva, la calidez se hará notar. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, así que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá agradable, con el termómetro marcando 14 grados y una sensación térmica que alcanzará los 16. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, no será un inconveniente. Con más de 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 06:55 hasta su ocaso a las 19:23, será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el viento.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

El aire fresco de la mañana en Calatayud se siente diferente, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento ante lo que se avecina. Las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el viento comenzará a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 40 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre un frío 1°C y un máximo de 15°C.

La mañana se presenta tranquila, con un cielo cubierto que no traerá lluvias, pero la tarde promete un cambio drástico. Con rachas de viento que superan los 30 km/h y una sensación térmica que podría descender, es recomendable salir bien abrigado y, por si acaso, no olvidar el paraguas.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde se mantenga seca y agradable, con un viento suave que no incomodará.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una buena manera de recargar energías y disfrutar del ambiente sereno que nos ofrece.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET