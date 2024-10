Sumar en Aragón rompe las negociaciones con Azcón e impide un «frente unánime» contra el cupo catalán

El partido Chunta Aragonesista (Cha), representado por el único diputado José Luis Soro, e integrado en la coalición de Sumar a nivel nacional, ha anunciado en su turno en el debate sobre el Estado de la Región, que no participarán de ningún acuerdo autonómico en Aragón para orquestar un frente común contra la financiación privilegiada de Cataluña.

Este jueves, Soro ya ha advertido a Azcón que no tendrá «un acuerdo unánime», y ha culpado al presidente aragonés de «dinamitar» dicha negociación, al no hacer caso a la defensa de los aragonesistas de imponer el Estatuto Autonómico en lo que se refiere a las relaciones bilaterales con el Estado.

El de Cha ha acusado a Azcón de utilizar su imagen política y de ignorar las propuestas que le expuso, al defender una relación bilateral con el Gobierno de España, señalando que Azcón renunció a ella. «Desde Cha no nos vamos a dejar utilizar. Señor presidente, sepa que ha dinamitado cualquier posibilidad de que haya un acuerdo al menos unánime sobre financiación autonómica. Ya le adelanto que no habrá ningún manifiesto por unanimidad porque este partido no va a participar en este paripé», ha expresado.

«De qué serviría un acuerdo político que de cara a la galería haga referencia a un acuerdo bilateral, si cuando lo tenía que haber exigido al presidente de España no lo hizo, es demasiado tarde», ha añadido, «no nos representó a los aragonesistas en esa reunión, más allá de los temas en los que siempre ha habido acuerdo».

El parlamentario de Chunta Aragonesista ha considerado que Azcón «debería pensar menos en Cataluña y más en Aragón» y le ha recomendado que «aproveche este contexto para hacer valer el Estatuto de Autonomía entero, exigir que se respeten los cauces que garantizan una relación bilateral con el Estado».

«No puede ser que, por negárselo a Cataluña, renunciemos a nuestro derecho en Aragón», ha continuado José Luis Soro en la línea del de Sumar, lamentando que Azcón «prefirió ser dócil a Génova, no vaya a ser que incomode a Ayuso o a Feijóo», le ha espetado.

Azcón, Sumar, Cataluña y Aragón

Sin embargo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha renunciado a lograr un acuerdo unánime, pese a la posición mostrada por el de Cha, quien ha estado acompañado desde la tribuna de público, por el diputado nacional, Jorge Pueyo. «Tenemos un amplio acuerdo que usted acaba de lanzar como primera formación que quiere romperlo. Tiene que reflexionar, voy a seguir intentado hablar con usted», ha sostenido.

«Si por algo me caracterizo es por llegar a acuerdos, he llegado a acuerdos con VOX y con el presidente del Gobierno de España, con alcaldes de todas las formaciones políticas de España», ha señalado.

Respecto a la financiación privilegiada a Cataluña, el popular ha expuesto que en este teman hay dos opciones, «la confrontación pura y dura entre los dos grandes partidos o llegar a un acuerdo». «He preferido confiar en la palabra dada, en respetar la palabra», ha señalado.

«Usted y yo pensamos lo mismo», ha continuado Azcón, quien ha preguntado a Soro si cree que la financiación singular de Cataluña perjudica a Aragón. La cuestión es «quién defiende Aragón y qué defiende su partido», confiando en que «Chunta va a defender Aragón».

Azcón ha apoyado la negociación multilateral de la financiación autonómica, como establece la LOFCA y por lealtad institucional: «Lo que nos afecta a todos se discute entre todos», aseverando que con el modelo «privilegiado» de Cataluña «hay ciudadanos catalanes de primera y aragoneses de segunda».

«Parece que va a tener más peso lo que piensen ERC y el PSC que lo que piensen CHA y el PP», ha manifestado Azcón, quien ha proclamado que «los intereses de los partidos políticos están por detrás de los intereses de Aragón”.

La posición de Sumar en Madrid

A este respecto, el presidente de la Comunidad Autónoma ha indicado que Aragón recibirá 87 millones de euros menos de la financiación autonómica por la pérdida de población. Azcón ha celebrado que el diputado de Cha en Madrid, integrado en Sumar, no apoye los Presupuestos Generales del Estado si no hay fondo de compensación de los 87 millones de euros que perderá Aragón en financiación autonómica por la pérdida relativa de financiación.

Además, ha invitado a Cha a hablar «de forma inmediata» para propiciar que se ponga en marcha este fondo: «Voy a tratar de que cuente con los votos suficientes» en el Congreso de los Diputados, ha prometido.

También, ha preguntado a Soro qué hará CHA en la distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, si «un partido autonomista va a votar a favor de que nos queden las migajas». También, qué espera conseguir Chunta del Gobierno de Pedro Sánchez, «qué van a pedir y qué va a conseguir CHA en los próximos Presupuestos Generales del Estado», observando que él ha conseguido aumentar el presupuesto del FITE en su reunión con Sánchez.