El secreto para llegar a las bodas de oro: «Paciencia, me he casado 4 veces con el mismo hombre»

En Zaragoza, unas 250 parejas celebran sus bodas de oro este 2024. ¿Cuál es el secreto para mantener la llama viva del amor durante tanto tiempo? En OKDIARIO, hemos querido conversar con estas personas que se casaron en el año 1974. Nos interesa su testimonio ante lo que hoy en día es todo un prodigio: lograr mantener el compromiso del matrimonio para toda la vida.

Este lunes, en el Teatro Principal de la ciudad, la Oficina del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, ha organizado un evento de bodas de oro, en el que les ha otorgado el premio a la convivencia, en el que han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la concejal delegada de Cultura, Paloma Espinosa. Después, los matrimonio han disfrutado de una comida en un hotel de la ciudad y un baile.

250 parejas zaragozanas han celebrado hoy sus bodas de oro en @TeatroZgz, en el tradicional acto organizado por nuestro Servicio de Mayor y Familia.

¡Felicidades! 😍❤️

En el acto ha participado la alcaldesa, @ChuecaNatalia, junto a la concejala delegada @palomaspinosa

Todos ellos han acudido con el amor de su vida. La estampa era digna de retrato: una larga fila de matrimonio de la mano. Cada uno recordaba cómo se conocieron. Con el brillo de sus ojos, uno puede percatarse que en sus vidas no ha imperado ansiedad ni egoísmo, sino generosidad y paciencia, como ellos mismos recomiendan practicar para gozar de una buena salud conyugal.

A sus más de 50 años juntos, mantienen la ilusión firme en el matrimonio, y opinan que los «jóvenes son tontos perdidos» por no creer en el «compromiso». «Se pierden lo mejor de la vida».

La mayoría de ellos se casaron con el primer novio, «el primero y el único», nos explican. «Me he casado cuatro veces con el mismo hombre, pero de verdad, en el altar». Con una sonrisa, esperan que les den pase para entrar en el teatro. Se han vestido elegantes. Es temprano. Todos han dormido este noche ilusionados, aguardando este día en el que celebrar sus bodas de oro en Zaragoza.

«Ahora queremos seguir, aguantar y unidos así», nos contestan, mientras sellan su amor ante la cámara con un beso enamorado. «Si quieres, te respetan y respetan, se me han hecho cortos los cincuenta años», nos responde otra pareja.

Estas personas que decidieron hacer una vida juntos y que lo han logrado, no han ambicionado una vida perfecta, un estado de felicidad permanente. «Nosotros nos casamos para todo la vida», nos contestan. Todos ellos critican en las nuevas parejas que no «aguantan nada», y que precisamente, la clave está en «aguantar», en «tener paciencia». «Si no, no se llega a ningún sitio», nos dicen.

«La fórmula del amor es respetarse y quererse», nos dice una de las mujeres, «llevo 50 años maravillosos con él». Su marido critica que «ahora los jóvenes son muy modernos, y que los hijos los cuidamos los abuelos, porque los padres trabajan los dos fuera, y pasa lo que pasa, cuando no hay convivencia, porque se está fuera, termina en lo que termina».

Este señor se refiere a los índices de divorcios. Según el Instituto Nacional de Estadística, el mayor número de divorcios entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años.

A la espera de que se confirmen los datos de 2023, en 2022, el número de divorcios en España alcanzó los 81.302 divorcios. Si bien, las cifras son un 6,4% inferiores que el año anterior. La mayoría fueron de mutuo acuerdo, siendo el 20% contenciosos.

¿Más bodas de oro en el futuro de Zaragoza?

Uno de los hombres nos confiesa escéptico el porvenir de esta tradición. Este señor no cree que, en los próximos 20 años, se sigan festejando las bodas de oro: «Posiblemente, dentro de dos décadas, esto de los 50 años no se celebrará. Primero, porque los jóvenes no se casan. Segundo, porque impera la filosofía de hoy estoy con éste, mañana con el otro. Y esto desaparecerá. Los jóvenes no tienen aguante».

¿Qué dicen las cifras? No parecen llevarle la contraria. Aunque los matrimonio aumentaron un 20,5%, respecto al 2021, por motivos evidentes como las restricciones de la pandemia, lo cierto es que las cifras totales de matrimonio no superan los 180.000. Ahora bien, los datos son los mejores desde 2008. De éstos, el 80% son civiles. Si bien, los datos del INE revelan un repunte de los matrimonios religiosos, representando el 20%.

Más perros que hijos

Entre las parejas que celebran sus 50 años de casados, destaca el orgullo que sienten de haber formado una familia, y haber tenido hijos y nietos. «Ahora tienen perros en lugar de hijos, ¡qué horror! A mí me gustan los perros, pero donde estén mis hijos…».

«No quieren adquirir responsabilidades», contesta uno de ellos. En 2022, los nacimientos se redujeron un 2,4%, y el número de hijos por mujer se bajó hasta 1,16. De nuevo, los datos ponen en evidencia que algo no va bien en Europa. En el caso concreto de España, hay tres millones de perros más que menores de 14 años.

Además, la media de edad para contraer matrimonio ha aumentado significativamente respecto a épocas como las suyas, que con poco más de veinte años pasaban por el altar. Ahora, los hombres lo hacen a una media de edad de 39,3 años, y las mujeres a los 36,6 años. De ahí que haya aumentado también la edad de tener el primer hijo. Si en los años 80, la edad de dar a luz al primer hijo era de 25 años, en 2023, se dispara a 32,6 años.

«El matrimonio es como el mar»

¿Qué reflexión nos queda después de haber escuchado a estas personas que hacen gala de la dedicación y cuidado al otro? Dice un refrán que «en la cárcel y en la cama, sabrás quién te ama». Entre todas las parejas que acuden a esta tradicional cita zaragozana, en la que confluyen tantas historias de una misma época, destaca un matrimonio.

Él lleva oxígeno y va en silla de ruedas, y empuja de ella su mujer. Los dos confiesan que se aman. ¿La clave del amor? «Paciencia y querernos», dice ella con una sonrisa. «Yo la he querido mucho, y la quiero, ahora me está cuidando mucho», responde su esposo.

Mirándolos, es inevitable recordar las palabras del sacerdote en el altar. En ese punto, uno comprende de qué está materia está el sacramento del amor incondicional, que reza aquello de «en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de la vida…».