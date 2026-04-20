Hoy, 20 de abril de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, aunque en el sistema Ibérico se prevén chubascos con tormenta por la tarde, que podrían extenderse de forma dispersa. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento será flojo, con intervalos moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con brisa suave

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta mayormente despejada, aunque con algunas nubes que podrían asomarse tímidamente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 32 de máxima, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, la sensación térmica podría alcanzar los 31 grados, lo que sugiere que el calor se sentirá un poco más intenso. La brisa, suave y constante, soplará del sureste a unos 5 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

A medida que avanza el día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, con un 25% en su punto más bajo, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Ya por la tarde, hay margen para chubascos, aunque no se espera que sean intensos. El sol, que saldrá a las 7:16 y se ocultará a las 20:49, nos regalará más de 13 horas de luz, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Así que, si planeas salir, no olvides llevar contigo una botella de agua y disfrutar de este día soleado en la ciudad.

Calatayud: cielo gris y viento en aumento

Las nubes se agrupan en el horizonte de Calatayud, presagiando un día de cambios. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 65% y el cielo se tornará más gris, dejando atrás la calma matutina.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados, pero la sensación térmica podría ser engañosa debido a la humedad que superará el 90%. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un día de sorpresas.

Tarazona: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará nubes y claros a lo largo de la jornada. Aunque hay posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día sin grandes cambios.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena conversación en una terraza o simplemente relajarse en el parque. Aprovechar el ambiente tranquilo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de lo que ofrece el día.