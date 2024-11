La Policía Nacional hace un llamamiento en Zaragoza: «Revisa tu trastero y si te han robado, denuncia»

La Policía Nacional de Zaragoza ha lanzado un llamamiento en el barrio de Las Delicias en el que alertan a la ciudadanía de una nueva oleada de robos en trasteros. Si tienes trasteros por esta zona de Zaragoza, la Policía te recomienda que revises que todo sigue en orden y no hay indicios de robo o intento de robo.

¿El motivo? Agentes de la Policía Nacional de la Comisaria de Delicias detuvieron la semana pasada a un varón de 45 años, como presunto autor de multitud de robos en trasteros, a quien se le encontraron numerosos objetos sin que todavía hayan sido denunciados.

Policía: los robos en trasteros de Zaragoza

Según recuerda la Policía Nacional, la cerradura es una de las claves para detectar si ha habido intentos de robos en los trasteros, y advierte que es muy frecuente que los usuarios de estos espacios, pasen un prolongado periodo de tiempo sin revisar que sus propiedades están en orden. Por lo que es difícil que, cuando se está produciendo una oleada de robos, los propietarios se den cuenta en el momento de lo que realmente está sucediendo con sus pertenencias.

En esta ocasión, el llamamiento de la Policía Nacional viene a colación de la detención de un presunto ladrón que habría perpetrado varios robos en la zona de Las Delicias en trasteros y zonas comunitarias.

De momento, según confirman fuentes de la Policía a OKDIARIO, se desconoce el número total de trasteros que habrían sido forzados dado la elevada cantidad de efectos que han sido encontrados en la casa de esta persona. De momento, tal y como indican, las denuncias son muchas menos que el número de artículos hallados. De ahí que sea imprescindible, para que los dueños puedan recuperar sus pertenencias, que los afectados pongan una denuncia en comisaria.

Modus operandi de robos en trasteros

El modus operandi del detenido sería el siguiente. Primero, trataba de hacerse con las llaves maestras para acceder a las zonas comunitarias que daban acceso a los trasteros, donde forzaba las puertas y sustraía los efectos de valor de su interior.

Con este protocolo, lograba que las víctimas no se percatasen que habían robado en el interior de los trasteros, ya que las puertas de acceso no habían sido forzadas, lo que llevó a los investigadores a sospechar que el presunto autor podría haber conseguido de alguna manera las llaves maestras para acceder cómodamente y no llamar la atención.

Tras una ardua labor de investigación, los agentes lograron averiguar la identidad del que sería el presunto autor de todos los robos, estableciendo de inmediato un dispositivo policial en torno a su domicilio para proceder a su detención.

El grupo de Policía judicial de la Comisaría de Delicias inició una investigación a raíz de tener conocimiento de la interposición de varias denuncias por parte de ciudadanos que manifestaban haber sufrido robos en sus trasteros y en cuartos comunes de sus urbanizaciones, entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre, en la zona del barrio zaragozano de las Delicias.

Decenas de artículos robados en su casa

Ante la negativa del investigado a abrir la puerta de la vivienda y a colaborar con la policía, se solicitó al correspondiente Juzgado de Instrucción de guardia un mandamiento de entrada y registro del citado domicilio, siendo autorizado y llevado a cabo el pasado martes 19, procediendo a la detención de esta persona, que se encontraba en su interior, e interviniendo infinidad de objetos, muchos de ellos coincidiendo con los denunciados como sustraídos, además de numerosos juegos de llaves que pudieran ser las citadas llaves maestras de las distintas comunidades, sustraídas para cometer los hechos delictivos.

Se da la circunstancia de que cuando se realizó la detención de este individuo, éste se encontraba junto a su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento, por lo que los actuantes le imputaron además un delito de quebrantamiento de condena.

El detenido, que contaba con antecedentes policiales por hechos similares fue puesto a disposición del correspondiente juzgado de guardia, quien tras oírlo en declaración decretó su puesta en libertad con cargos.

Dado el volumen de objetos encontrados en el domicilio del investigado, la Policía Nacional hace un llamamiento a aquellos zaragozanos que en las últimas semanas hayan sufrido un robo con fuerza en su trastero o en la zona comunitaria de su edificio, para que se personen en las dependencias de la Comisaria Delicias para identificar los posibles efectos que les hubieran sido sustraídos.