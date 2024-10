Las obras «colapsan» la Terminal Marítima de Zaragoza: «Hay un 75% menos de actividad»

Las obras a la altura de Roda de Bará en Cataluña para realizar el proyecto del corredor mediterráneo se están dejando sentir en la Terminal Marítima de Zaragoza. La preocupación por parte de Aragón es cada vez mayor, teniendo en cuenta que desde que comenzaron a principios de octubre, «ha descendido la actividad en un 75%». Así lo ha denunciado este martes, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, quien señala a Adif y Renfe y les exige «más trenes» para evitar un «problema mayor», dado que dichas obras se prolongarán hasta el 2025.

López se ha desplazado este martes a la Plataforma Marítima de Zaragoza, junto con el consejero de Presidencia de Zaragoza, Ángel Lorén, la directora general de Logística, Raquel Campos, el de Transportes, Miguel Ángel Ania, y el gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza, Ramón Adé, para denunciar la situación que ha hecho saltar las alarmas y puede acabar siendo crítica si no se toman las medidas a corto plazo, como advierten desde el Ejecutivo de Azcón. Una circunstancia agravada teniendo en cuenta que en estos momentos permanece además cortado el paso fronterizo del Somport, vía principal de llegada del cereal desde Francia.

Según trasladan desde el Gobierno de Aragón, en las terminales intermodales se acumulan ya los contenedores cargados de mercancía perecedera, como alfalfa, cereal o porcino, a la espera de unos trenes que no llegan, con el agravante de que la carretera no representa una alternativa al ferrocarril en este caso, puesto que no existen camiones para transportar semejante volumen de mercancías.

La Terminal Marítima de Zaragoza

Las obras comenzaron el 1 de octubre y en apenas dos semanas el número de trenes cargados de contenedores y mercancías a granel se ha reducido en un 75%. En el caso de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), de operar entre 130 y 140 trenes en ese periodo se ha pasado a 34, lo que ha derivado en una acumulación de mercancías que amenaza, no solo con paralizar la actividad logística a través del tren, sino con ralentizar gravemente la actividad productiva del sector agroalimentario en Aragón, que representa el 10% del PIB de la comunidad autónoma, cuya facturación anual supera los 7.000 millones de euros y en la que trabajan casi 19.000 trabajadores en sus más de mil empresas.

Esta situación ha llevado a los operadores logísticos aragoneses a solicitar a Octavio López que interceda ante Renfe y a Adif para que aumenten la producción ferroviaria en el corredor y a dotarlo de una operatividad que permita normalizar la actividad de las terminales ferroviarias aragonesas.

El consejero aragonés ya ha dado curso a la petición y hoy mismo ha enviado una carta a los presidentes de Renfe y Adif en la que «les remito la que a mí me han hecho llegar los operadores, exponiéndole esta gravísima situación y solicitando su urgente intervención para que arbitren una solución».

Los firmantes de la carta enviada al consejero de Fomento y que este ha remitido al ministro de Transportes y Movilidad sostenible son el director gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza, Ramón Adé; el gerente de TMZ Services, Arturo Sañudo; el director general de la Terminal Intermodal de Monzón, José Antonio Ramos; el gerente de Aralogic, Mariano Aznar; el director general de JCV Shipping Solutions, Óscar Calvo; el presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, Luis Villamayor; y la presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa, Deshidratada, Cristina Vendrell.

El ‘puerto seco’ de España

Este hecho se produce en un momento de fuerte expansión de la Terminal Marítima de Zaragoza, considerada el principal puerto seco de España. Este mes de septiembre, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció una inversión de 3,7 millones de euros, para mejorar la eficiencia de las operaciones ferroviarias, tras una una primera fase de ampliación que acaba de finalizarse, incrementando su superficie en más de 30.000 metros cuadrados, y cifrada en 5 millones.

El objetivo que se persigue es evitar, en muchos casos, las maniobras ferroviarias, gracias a que las composiciones ferroviarias podrán transitar por la terminal por una entrada y salida diferenciada.

Hay que recordar que dicha Terminal Marítima es una colaboración pública privada, participada por Mercazaragoza en un 56,7%, Puerto de Barcelona con un 21,5%, Gobierno de Aragón con un 20,5% y con una parte de socios privados que suman el 1,3%. Además, participan en un 35% en la sociedad operadora de la terminal tmZ Services, S.L, junto con las compañías Maersk 45% y Hutchison con 20%.