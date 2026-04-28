Hoy, el cielo se presenta con intervalos nubosos en buena parte de la provincia, donde la mitad sur podría experimentar chubascos dispersos. Las temperaturas máximas descenderán en el interior, mientras que el viento será flojo a moderado del norte y este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y temperaturas agradables

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, mostrando un brillante azul que promete una jornada sin amenazas de lluvia. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 29 grados, el sol se alzará a las 07:04, llevando consigo la calidez que hará sentir más cálida la mañana. La brisa, suave pero constante, soplará desde el sureste a una velocidad de 15 km/h, aunque no se descartan algunas ráfagas en su camino.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará perfecto para disfrutar al aire libre, con una sensación térmica máxima que podría alcanzar los 29 grados. La humedad, aunque no excesiva, se mantendrá en niveles cómodos, permitiendo respirar un aire fresco y limpio. A medida que el día avance y el sol se esconda a las 20:58, la temperatura descenderá, ofreciendo un plácido final de jornada para los zaragozanos.

Calatayud: cielo encapotado y posibles lluvias

El aire en Calatayud se siente denso, presagiando un día de inestabilidad que obliga a estar preparados. La mañana comienza con un cielo encapotado, donde el sol apenas asoma y las temperaturas oscilan entre los 10 y 24 grados, mientras se perciben ya ligeras ráfagas de viento que anticipan la llegada de lluvias.

A medida que avanza la tarde, la situación se complica; la probabilidad de lluvia alcanza el 25% y el viento, aunque suave esta mañana, puede intensificarse. Con temperaturas que podrían llegar hasta los 27 grados, la sensación térmica también puede ser mayor. Por lo tanto, mejor llevar paraguas a mano y no olvidar la bufanda, porque la tarde promete ser fresca y húmeda.

Tarazona: nubes dispersas y ambiente templado

El tiempo presenta un agradable equilibrio entre nubes y claros durante la mañana, con temperaturas que oscilan entre los 11 y 25 grados. Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con algunas nubes dispersas y posibilidades de lluvia muy ligeras, aunque la brisa será suave y habitual en esta época.

Una jornada como la de hoy invita a disfrutar del aire libre, ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades diarias sin prisa. Con un ambiente tranquilo y templado, es una excelente oportunidad para conectar con el entorno y relajarse.