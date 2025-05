Julio Ceballos, experto en China: «La llegada de 2.000 chinos a Zaragoza es todo un experimento social»

¿Es China algo más que la fábrica del mundo? ¿Podemos aprender algo del gigante asiático? ¿Tenemos que replantearnos nuestra forma de relacionarnos con la segunda potencia mundial? ¿Qué piensan los chinos de nosotros? ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es su horizonte y, por tanto, cómo se proyecta nuestro futuro? Estos son algunos de los interrogantes que el consultor y escritor, Julio Ceballos, nos responde en esta entrevista a OKDIARIO.

En su gira de promoción de su último ensayo, El calibrador de estrellas. Aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI, Julio Ceballos ha recalado en Aragón, una comunidad autónoma que ha batido récord de inversión en España –más 40.000 millones de euros–.

En Aragón se va a producir un evento insólito en la historia de España: el aterrizaje de casi 2.000 chinos en un periodo de dos años a través del gigante tecnológico CATL. ¿Cuál es la opinión del consultor sobre esta estrategia?

El aterrizaje de CALT en Aragón

Entre las macro inversiones que Aragón ha captado, está la llegada de la gigafactoría de baterías eléctricas que Stellantis y CATL van a construir en Figueruelas. Tal y como han anunciado, para ello llegarán casi 2.000 chinos que se instalarán en la provincia zaragozana.

«El futuro lo va a decir quien mejor negocie. En un mundo multipolar, necesitamos una nueva estrategia de comunicación con China. Cuando emprendes negocios en China, te exigen tener un socio local con el objetivo de crear puestos de trabajo, pagar impuestos y que haya un intercambio de conocimiento tecnológico. Hacer nosotros lo mismo, es la estrategia que deberíamos seguir», defiende.

«¿De verdad necesitamos unos 2.000 chinos para montar una fábrica? ¿No hay ingenieros industriales en Aragón suficientes? Tenemos universidades de primera categoría. Quizás esté equivocado, pero el sentido común me obliga preguntarme estas cuestiones. Es verdad que, a veces, poner en marcha un negocio requiere de imprimir una cultura. Nosotros los occidentales lo hacemos, pero nunca en estas proporciones. Es el mejor experimento sociológico que ha habido en la historia reciente de España, y no sé si de Europa», explica.

«Que las instituciones municipales estrechen lazos con China me parece bien, aunque la manera más optima de hacerlo es que a nivel del Estado haya una estrategia bilateral. Es decir, que haya un plan estratégico bien armado que forme parte de un consenso bipartidista a más de 20 años», reflexionará.

«Los chinos premian la estabilidad y penalizan mucho los bandazos, quieren interlocutores estables. Nos hace falta un pacto de Estado en un mundo con cada vez más actores y más multipolar», insiste.

China ¿una amenaza?

Julio Ceballos insistirá en que la mayor amenaza ante el horizonte liderado por China es nuestra «parálisis»: «Sabemos qué no queremos de China: su profundo autoritarismo, su vigilancia excesiva a la ciudadanía, su falta de transparencia, la represión que hace del disenso, o el control excesivo del mercado».

«Pero hay muchos aspectos que debemos analizar de China para entender su éxito y que están haciendo muy bien –añadirá–. La amenaza es que no estamos apostando por la educación, por I+D+i, que no planificamos a largo plazo, que no invertimos en tecnología. La amenaza en último término es nuestra miopía. China se ha convertido en un actor de primer orden, cuando sólo hace 50 años estaban al borde del Estado fallido».

¿China como modelo?

La pregunta que nos lanza Julio Ceballos en esta entrevista y que responde en su último libro tan directa como poco usual: ¿qué está haciendo bien China y que es compatible con nuestro sistema?

«Debemos de volver dar valor a la educación, al talento, al capital humano. Antes una familia media, lo primero que hacía era invertir en una enciclopedia incluso antes de un coche. El conocimiento era la palanca para el ascenso social. El milagro de China no es un milagro, es el fruto del afán de superación: trabajo duro, inversión en educación, premiar el mérito y no la mediocridad… China es mucho más que la fábrica del mundo donde se producen baratijas que han fabricado millones de manos de obra barata», se esforzará en hacer comprender.

«El gigante asiático tiene un arma poderosísima: la voluntad de mejorar continuamente. Están en un ciclo de mejora continua en lo económico, y en lo personal. He conocido muchos chinos en estos 20 años, y les persigue un pensamiento continuo: cómo hacer más dinero, cómo ganar en conocimiento… –comparte con nuestros lectores–. Soy optimista, si no, no hubiera escrito este libro. Soy padre y quiero que mis hijos tengan un mundo donde vivir bien por eso hay que replantearnos como país y como continente nuestro rumbo».

«El poder se está desplazando al sur global. Tenemos que hacer una serie de ajustes, que llamo los 18 plug-ins. En el año 2075, según Goldman Sachs, en el ranking de los primeros 37 PIB del planeta, sólo hay 8 potencias occidentales, el resto son potencias africanas, asiáticas y alguna latinoamericana», advierte.

¿Por qué 2049 es tan importante para China?

Tal y como nos explicará el autor, «China busca volver a situarse en el centro del tablero geopolítico. Para ellos es una cuestión de justicia histórica. Para ellos la anomalía es el liderazgo de Occidente. A lo largo de los últimos 3.000 años han sido la primera potencia mundial. En el año 1300 a. C. tenían un desarrollo tecnológico, cultural, económico e institucional, que Europa no alcanzó hasta 1300 d. C.».

«China ha marcado una fecha en su plan para conseguirlo: el 1 de octubre de 2049, coincidiendo con el centenario del Partido Comunista Chino (PCh), quiere ser el país más fuerte, próspero y seguro del planeta», vaticina.