Huesca borra las banderas LGTBI de los bancos: «Este banco era gay y ahora lo han devuelto al armario»

El Ayuntamiento de Huesca, liderado por la popular Lorena Orduna, ha decidido devolver a su estado original los bancos que estaban pintados con la bandera LGTBI en la ciudad. De forma que, a partir de ahora, los bancos que estaban adornados con esta simbología en la plaza de la Constitución y en la plaza Concepción Arenal, volverán a formar parte del conjunto del mobiliario sin lucir ninguna distinción.

Este mes comienzan las labores de limpieza para que los bancos recuperen la apariencia clásica y no se conviertan en un espacio de reivindicación de ningún colectivo, manteniendo así el orden visual. Una decisión que han tomado desde el consistorio tras el deterioro de la pintura, puesto que defienden que «era una demanda ciudadana».

«Se debe a una cuestión de uniformidad del mobiliario urbano. Entendemos que el mobiliario urbano debe estar uniforme, y que no hay que hacer distinción con ningún banco. Además era una demanda ciudadana. Estaban en muy mal estado», señalan. De tal forma que los bancos se decaparán y volverán a estar pintados del mismo color, como en el resto de la ciudad.

Una decisión que han valorado positivamente desde el grupo municipal de Vox, al considerar que «la estética y la coherencia en el mobiliario urbano son esenciales para preservar la identidad de las calles». «Nos congratulamos de que estas decisiones reflejen reivindicaciones que VOX ha defendido durante mucho tiempo y que, hasta ahora, habían sido desoídas por una izquierda sectaria», han afirmado.

Además los de Vox han defendido que estas políticas llevadas a cabo por Lorena Orduña contribuyen a que el espacio público no sea utilizado con fines ideológicos, sino que permanezca «neutro y acogedor para todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias o identidades». «Nos alegra ver que el Ayuntamiento de Huesca los está implementando demostrando un compromiso claro», han añadido.

El alcalde del PSOE pintó los bancos

Como era de esperar, la decisión del Consistorio ha caído como un jarro de agua fría en la Asociación 28J de Huesca, que había sido la impulsora de las banderas LGTBI en 2022. Una propuesta que aprobó el anterior alcalde socialista Luis Felipe Serrate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociación 28J de Huesca (@orgulloscense)

En total, se pintaron cuatro bancos en el centro de Huesca, dos de ellos en la plaza de Concepción Arenal, y otros dos en la plaza de la Constitución. En cada plaza, había un banco que lucía la bandera arco iris, símbolo del LGTBI+ y un banco pintado de azul, rosa y blanco, con la bandera trans.

En las redes sociales de esta asociación, han denunciado publicando una foto de varios bancos, que «este banco era gay y ahora Lorena Orduna lo ha devuelto al armario». Al tiempo que han iniciado una petición de firmas para que se mantengan con dicho colorido.

Añadir que la asociación 28J de Huesca, que hasta esta pasado abril no estaba constituida como asociación, se define como una entidad de carácter laico, transfeminista, anticapitalista, progresía y antirracista, que tiene como objetivo «visibilizar al colectivo». En el día del libro, animaban a visitar «la casita de Blancanieves» con la «lectura queer favorita».

Sin bandera LGTBI en Huesca

«Nos hemos quedado patidifusas, este año no sólo no nos dejan poner las banderas, sino que nos quitan los bancos», ha denunciado la misma asociación ante la decisión del Ayuntamiento de no permitir que ninguna proclama (sea del tipo que sea) luzca en la fachada del singular Casino de Huesca, propiedad municipal.

En el balcón principal del Edificio del Casino en Huesca era frecuente ver colgadas distintas pancartas, símbolos o lemas reivindicativos a petición de diferentes asociaciones en determinadas jornadas, en lugar de en la fachada del Ayuntamiento. Un edificio, el del casino, propiedad municipal destacado por su singular estilo modernista, que le hizo ser catalogado como un Bien de Interés Cultural (BIC).

Esto es lo que ha llevado al actual Gobierno municipal a darle un cuidado especial y prescindir del balcón para este tipo de usos. Lo que ha generado gran revuelo en dicha asociación, por considerarlo un boicot al movimiento LGTBI.

Un hecho nada más lejos de la realidad, según explican desde el Ayuntamiento. «Hay un proyecto de rehabilitación de las fachadas del casino adjudicado ya y que empezará de forma inminente a llevarse a cabo», expresan fuentes del Consistorio a OKDIARIO. «Se ha determinado que no se va a dejar colgarse ninguna bandera, porque empiezan las obras. Más adelante estimaremos si vemos interesante mantener este espacio o no. Hay que tener en cuenta que el círculo oscense es de 1906 es un edificio catalogado y hay que cuidarlo», añaden.

Desde la Asociación 28J justifican que la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y el artículo 6 de la Ley Aragonesa, les avala, al considerar que los poderes públicos deben fomentar el reconocimiento institucional de las personas LGTBI.

Sin embargo, Vox defiende la decisión adoptada por el equipo de trabajo de Lorena Orduña, dado que, al no colgar la bandera en el Casino de Huesca, «la alcaldesa cumple con el Reglamento de Protocolo y Ceremonial y Distinciones del Ayuntamiento, al tiempo que garantiza que los símbolos utilizados en los edificios públicos representan a toda la ciudadanía, sin privilegiar a ningún colectivo específico sobre otros».