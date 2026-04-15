Hoy, 15 de abril de 2026, se espera un cielo poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con alguna bruma matutina en el valle del Ebro. Las temperaturas ascenderán, especialmente las máximas en el sistema Ibérico y el viento soplará del noroeste, moderado en algunas zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco al atardecer

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar algunos rayos de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 26 grados, la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, especialmente bajo la luz del sol que se asoma tímidamente. La humedad, en su punto más alto, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Ya por la tarde, el viento comenzará a hacerse notar, soplando con fuerza desde el norte a unos 20 km/h, lo que podría añadir un toque fresco a la calidez del día. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 20:43, la temperatura descenderá suavemente, ofreciendo una noche agradable. Con un cielo que se mantendrá despejado, será un buen momento para disfrutar de un paseo bajo las estrellas, mientras la ciudad se prepara para descansar.

Calatayud: nubes grises y posibles lluvias

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el cielo se presenta cubierto, con temperaturas que rondan los 7 grados y una sensación térmica que apenas alcanza los 6. A lo largo de la jornada, se espera un aumento en la intensidad del viento, que soplará del norte a unos 5 km/h, mientras que las lluvias podrían hacer su aparición, aunque de forma moderada.

La mañana será fresca, pero la tarde traerá consigo un notable descenso térmico, alcanzando una máxima de 25 grados. Sin embargo, la humedad relativa podría llegar al 90%, creando una sensación de bochorno. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable y templada.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena conversación en una terraza o simplemente relajarse al aire libre. Aprovechar el ambiente tranquilo será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de las pequeñas cosas.