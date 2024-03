Azcón se ríe del discurso del PSOE en un monólogo: «¡Vox, Franco, machista!»

Este viernes, en las Cortes de Aragón, el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha sorprendido con un genial monólogo contestando así la pregunta del PSOE, formulada por la portavoz Mayte Pérez, y que ha repetido en cada una de las cuestiones que el resto de la izquierda le ha formulado.

En la sesión de este viernes, la izquierda en bloque registraron hacia el presidente preguntas sin concreción en cuyo momento de la exposición, han virado todas hacia la polémica de esta semana que han despertado las manifestaciones del vicepresidente, Alejandro Nolasco, al respecto de la alerta en la que se encuentra sumida nuestro país, y concretamente Aragón, por el yihadismo y el escándalo del Ayuntamiento de Huesca participando en la divulgación con dinero público de un folleto que alentaba al islam y a actividades que promocionaban el ramadán en los colegios.

Azcón ha manifestado su cansancio en la repetida estrategia que la izquierda emplea de demagogia contra su socio de Gobierno, y ha optado por contestar con humor a todas las acusaciones de xenofobia y extremismo, señalando que, a falta de argumentos para arremeter contra el trabajo de su Ejecutivo, solo les queda «Franco».

A lo largo de las preguntas de Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y el PSOE, Azcón ha exhibido las políticas en materia de vivienda que ha puesto en marcha su equipo de Gobierno, a partir del Plan Más Vivienda, anunciado este martes, con el que se pretende impulsar la emancipación de miles de jóvenes en nuestra comunidad gracias a la promoción de viviendas públicas con la colaboración privada.

Al mismo tiempo que ha defendido la legitimidad de su Gobierno y de su propio partido, el PP, ante el «aplastante resultado electoral» que obtuvo mientras la oposición de izquierdas sufrió un batacazo en las urnas.

El genial monólogo de Azcón sobre el PSOE

Con un derroche de ingenio, el presidente Azcón ha expuesto la hipocresía del PSOE ante la complicidad que manifiesta con Pedro Sánchez, con un monólogo.

«Qué difícil lo tenía usted, señora Pérez, yo cuando le estaba hablando estaba pensando, le he preguntado por el presupuesto y mi partido no va a presentar los presupuestos generales del Estado. Y la señora Pérez dijo, ‘y yo qué hago’. Voy a llamar a Javier –refiriéndose al ex presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán-. ‘Javier, he preguntado por el presupuesto, no se si me vas a ayudar, pero necesito saber qué digo sobre el próximo día en las Cortes’», ha comenzado Azcón su genial monólogo.

«María Teresa –refiriéndose a la portavoz del PSOE, Mayte Pérez–, yo creo que si lo ves complicado, si no sabes qué va a ocurrir con el presupuesto, llama a Sánchez y que te diga lo que tienes que decir», ha continuado mientras la propia Pérez le aplaudía divertida.

«No, si le he llamado y no me lo ha cogido, como a ti», ha rematado despertando carcajadas en toda la bancada incluso de Pérez que le ha aplaudido. «Si vas a presentarlo y vas a decir que 45 millones de euros por el techo de gasto no eran un problema, y que ahora 1.000 millones de euros por culpa del PSOE, sí que es un problema, lo tienes realmente difícil», ha razonado.

«Mira, María Teresa, lo de siempre: Vox, Vox, Vox, y si lo ves muy complicado, saca a Franco, y si ya lo ves extraordinariamente difícil, llámales machistas», ha continuado, «María Teresa, y si no, la estrategia de siempre del PSOE, miente un poco», ha concluido su monólogo sobre el PSOE que ha incluido como parte de su intervención para desmontar los ingredientes de su discurso.

Los Presupuestos Generales del Estado en Aragón

Azcón ha puesto el foco en que la renuncia de Pedro Sánchez de no presentar presupuesto «no ha pasado en la historia de la democracia», motivo por el cual su Gobierno pidió ayer elecciones anticipadas, como también lo hizo la popular alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Así como ha señalado que el PSOE «ha confundido a todo el mundo», al manifestar que el PP también hizo lo mismo que ahora ha hecho el actual Gobierno de España.

Esta es la triste realidad del PSOE. Cuando se trata de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, que permitan que en Aragón y en resto de comunidades se realicen inversiones y se mejoren los servicios públicos, el PSOE renuncia. Si hay que aprobar una ley de amnistía, el… pic.twitter.com/TLHaqnowzp — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) March 15, 2024

«Una prórroga presupuestaria es distinto que rechazar los presupuestos. No es lo mismo renunciar a presentar los presupuestos que ir a una prórroga presupuestaria», ha defendido, en referencia a lo que sucedió en 2019.

«Cuando se trata de aprobar unos presupuestos que beneficie a Aragón, el PSOE renuncia. Cuando se trata de aprobar una Ley de Amnistía, usted aplauden. Esta es la gran diferencia de lo que está ocurriendo durante estos años en España», ha destacado.

La decisión del presidente de Gobierno de paralizar la negociación de los presupuestos y prorrogar los de 2023, puede llevar al límite a muchas administraciones autonómicas, teniendo en cuenta que han aprobado sus cuentas teniendo gracias las proyecciones anticipadas hace escasos meses por la propia ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero.

En el caso del Gobierno de Aragón, las consecuencias de que se prorroguen los Presupuestos del 2023, se cifran en 1.000 millones de euros menos, lo que supondrá un serio problema de liquidez.

«Nosotros estamos recibiendo unos 35 y 40 millones de euros al mes, y luego, en el mes de octubre tenemos que recibir unos 600 millones de euros, que nos deben del año 2022», expuso este jueves el consejero de Hacienda en Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

«Esto provoca problemas de tesorería», que empujarían al Gobierno de Aragón, en este caso, a recurrir a líneas de crédito. En este sentido, según ha informado, tienen aprobados hasta 700 millones de euros, pero ha lamentado que afectará «al pago de proveedores y en el día a día del pago de facturas».

Todo esto ha llevado a que la consejería de Hacienda de Aragón dirija este mismo jueves, una carta al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, instando a tomar medidas y a regularizar la situación. Así mismo, Bermúdez ha avanzado que «no se tomarán ninguna medida y continuarán cumpliendo los presupuestos aprobados en la comunidad».