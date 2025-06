Azcón estalla contra la amnistía: «Es el mayor error de nuestra democracia»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha estallado contra la amnistía avalada este jueves por el Tribunal Constitucional dominado por Cándido Conde-Pumpido. Azcón ha sido claro ante la pregunta formulada por OKDIARIO: «La amnistía es el error más grave en nuestra democracia».

«Es un error garrafal y es algo que el propio presidente del Gobierno de España renegó. Dijo que nunca aprobaría una Ley de Amnistía, y se vio obligado a hacerlo para mantenerse en el poder. Poder a cambio de votos», ha añadido.

Azcón sobre la unanimidad de la amnistía

El líder popular en Aragón, Jorge Azcón, ha insistido este viernes en que la «unanimidad» de la amnistía se encuentra precisamente en aquellos que están «en contra», destacando que en la crítica a esta posición que ha tomado el TC también están «socialistas» de prestigio, entre los que se encuentra el ex secretario general del PSOE en Aragón y ex presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien publicó un mensaje en la red social X que se ha hecho rápidamente viral.

«El Aval del TC a la amnistía es un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas. No resuelve ningún problema de Cataluña y crea uno muy grave en España», señaló este jueves. El ex dirigente recordó que «en 2023, el PSOE la consideraba inconstitucional. Siento vergüenza e indignación ante esta infamia».

Por su parte, el ex dirigente socialista Felipe González confesó que no votaría como jefe del Ejecutivo a Pedro Sánchez si hubiera elecciones generales por haber apoyado la dicha ley, al considerarla una «autoamnistía de un grupo que no está dispuesto a aceptar ni siquiera las reglas del juego». «Yo no estoy dispuesto a pasar por esto», aseveró.

«No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas del juego y contra el Estado de derecho», añadió.

Azcón: «Amnistía por votos»

Este jueves, el TC avaló, con los seis votos a favor de la mayoría de izquierdas, la Ley de Amnistía con el objetivo de borrar los delitos cometidos por los responsables del procés que culminó con el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2027.

La tropelía constitucional es clave si se tiene en cuenta que el apoyo de los independentistas fue necesario para sostener la investidura de Pedro Sánchez y mantener la legislatura en estos momentos en los que está asolada por gravísimos presuntos casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno.

En este sentido, Jorge Azcón ha denunciado que la amnistía significa la «ratificación» del ansia de poder por parte de Sánchez con el objetivo de lograr los «votos» de los independentistas: «La Ley de la Amnistía no significa defender la democracia, ni la Constitución ni por su puesto defender a España, es defender a Sánchez que es lo único que le interesa al PSOE».

La sentencia del Tribunal Constitucional avalando la amnistía es el mayor error que se ha cometido en la democracia de este país. pic.twitter.com/N6LdNJfulD — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) June 27, 2025

Cabe contrastar la postura de Lambán y Felipe González, con la de la portavoz de Gobierno de España, Pilar Alegría, y actual secretaria general del PSOE en Aragón, quien valoraba con complacencia la resolución del Constitucional, considerando que el Tribunal «cierra una crisis política que no debió salir de la política».