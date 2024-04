Aragón advierte a Sánchez: «No daremos un paso atrás en la derogación de la ley de Memoria Democrática»

El Gobierno de Aragón se reafirma en la decisión de la derogación de la Memoria Democrática en la comunidad, pese a las recientes amenazas provenientes desde Moncloa. En este primero de abril, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado, en varios platós de televisión, que convocará una reunión bilateral con el Gobierno de Aragón para llegar a un acuerdo sobre la actual derogación de la Ley de Memoria Democrática.

De no llegar a un punto satisfactorio, el actual ministro ha amenazado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley aprobada en Aragón en la que se derogaba dicha ley, que entró en vigor el 22 de febrero de 2019, aprobada con el Gobierno socialista de Javier Lambán en apoyo del resto de la izquierda. Mientras ha acusado al PP de pagar «un claro peaje» al gobernar con Vox.

Además ha advertido que si las proposiciones de ley sobre la derogación de dichas leyes, en Castilla y León y Comunidad Valenciana, salen adelante, el Gobierno de España también acudirá al TC.

El ministro miente: el PP no apoyó la Ley

La argumentación del ministro ha sido tan enrevesada que se ha armado un lío entre lo que se ha aprobado en Aragón, confundiendo la derogación de la Ley con un plan anunciado sobre concordia, pero que todavía no se ha aprobado.

Torres ha llegado hecho la siguiente afirmación peregrina: la aprobación de la derogación de la Ley vulnera «el derecho internacional», porque «retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o en lugares de memoria».

Además ha dado a entender que el PP en Aragón apoyó en 2018 la Ley que ahora deroga. Nada más lejos de la realidad, puesto que el PP precisamente manifestó su rechazo, al considerar que dicha Ley «se saltaba los acuerdos de la Transición».

¿Qué votó a favor entonces el PP?

El PP presentó en aquel 2018, nada más y nada menos que 67 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática. Llegado el momento de la votación, el PP votó que sí a la dignificación de las fosas comunes, a la tramitación y gestión de la memoria democrática, al apoyo a las exhumaciones, a las mujeres dentro de la memoria democrática, a la reparación por trabajos forzados, a investigar la desaparición de niños, al homenaje a las víctimas que murieron en campos de concentración.

Además, fuentes consultadas por OKDIARIO del PP en Aragón, ratifican que denunciaron explícitamente «la ideología extrema» que emanaba del texto, señalando que sólo había víctimas de un bando, además de excluir «de manera interesada» del periodo histórico «los numerosos actos violentos que tuvieron lugar durante la Segunda República española».

Punto y final al relato oficial en Aragón

Pese a ello, Ángel Víctor Torres ha considerado que la derogación de la Ley en la comunidad trata de «blanquear la dictadura» puesto que retira «la condena del franquismo». Un asunto insoportable para la izquierda, teniendo en cuenta que la derogación de la polémica Ley de Memoria Democrática pone, en Aragón, punto y final a la imposición del relato oficial de la historia.

Además, según contempla el próximo Plan Estratégico para la Concordia Democrática en Aragón, que lidera la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, la comunidad autónoma reivindicará no sólo la memoria de todas las víctimas de la guerra civil, sino también a las del terrorismo posterior perpetrado por las sanguinarias bandas terroristas de ultra izquierda, como el Grapo o ETA. Otro asunto que disgusta al Gobierno de Pedro Sánchez a la luz de actuales socios de investidura.

Las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres de este lunes no son casualidad. Se han producido en Televisión Española, en una entrevista en La Hora de la 1 así como en el programa Al Rojo al Vivo, de la Sexta, coincidiendo precisamente en el aniversario de la fin de la guerra civil española, el conocido como ‘Día de la Victoria’.

El PP deroga artículos de la ley aragonesa de Memoria Democrática que apoyó en 2018 Claro peaje que pagan a la ultraderecha Si no hay acuerdo, iremos al TC. Lo mismo que en Castilla y León o C. Valenciana, si insisten en igualar la dictadura y la II República

📺@DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/hCZsLQT1Uz — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) April 1, 2024

En este marco de revanchismo histórico, hay que enmarcar la tendencia actual del PSOE de reivindicar su pasado comunista, como recientemente hizo en el XV Congreso del PSC, al clausurar el encuentro en el que se ratificó a Salvador Illa como candidato de la formación a las próximas elecciones catalanas, en el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ex ministro, entonaron junto con el resto de militantes, el himno de la Internacional.

Algo impensable en otros países europeos, donde precisamente el Consejo de Europa condenó en su resolución 1481/2006, los crímenes del nazismo y del comunismo.

¿Qué se elimina con la derogación de la Ley?

Con la aprobación de la Ley que deroga la Ley de Memoria Democrática en Aragón, quedan suprimidos el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, y el Centro de investigación de la memoria democrática de Aragón. Así como el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática.

Además, el departamento competente en materia de patrimonio cultural suprimirá los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión previstos en la citada Ley.

Según defiende el texto de la derogación, «las Administraciones deben garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes, para que con plena libertad se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno».

Aragón facilitará las exhumaciones de todas las víctimas

Pese a lo que temía y anunciaba a bombo y platillo la izquierda, esta derogación en Aragón no impedirá, como era lógico y justo, que las familias sigan buscando a sus familiares queridos. Como dice expresamente la Ley aprobada en Aragón, «no impedirá que las Administraciones públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales».

Así mismo, la base de datos genética prevista en el artículo 16.1 de la Ley se remitirá, con el consentimiento de los interesados, al Banco estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura previsto en el artículo 23 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón: «Un hito»

Por su parte, al ser preguntado este mismo lunes, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha expresado que estará abierto a llegar a acuerdos con «cualquier agente político y social», aunque reconoce que el entendimiento con el actual ministro Ángel Víctor Torres «será muy difícil» teniendo en cuenta «la posición que tiene el Gobierno de España ante todo lo que tiene ver con la memoria democrática».

Según el vicepresidente aragonés, el Gobierno de Sánchez está empeñado en «mantener, difundir, promover y alentar una visión distorsionada de la historia que sólo ampara a ciertas víctimas».

«Con esos mimbres, es difícil», ha señalado este joven político cada vez más en alza en Vox, considerando que es «un Gobierno que está siendo el más nocivo de España que ataca la independencia del poder Judicial, la igualdad de los españoles y de los aragoneses, a los que humilla con todas las prebendas que se le dan a Cataluña, me parece que va a ser muy difícil».

El vicepresidente ha recordado que el ministro Ángel Víctor Torres le dijo que «hacía apología del franquismo» cuando se derogó la Ley de Memoria Democrática en Aragón. «A mí me gustaría que hubiera debates de más altura y serios», ha lamentado ante la tergiversación continua de la izquierda con sus declaraciones: «Lo que no puede ser es que cuando digo ‘A’, determinadas personas digan que he dicho ‘Z’, que es todo lo contrario».

«Podemos hablar de lo que quiera con el ministro Ángel Víctor Torres, pero que tenga la convicción más absoluta que no vamos a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho», ha advertido el de Vox al Gobierno de Sánchez.

Precisamente, la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón es uno de los 80 puntos programáticos que firmaron en el conocido como acuerdo de gobernabilidad entre los actuales socios del bipartito PP y Vox.

«Hemos derogado una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito en la libertad de Aragón. Estaremos siempre en contra de aquellos que van en contra de la libertad, como es el caso de este Gobierno», ha defendido.

«La izquierda quiere blanquear el mayor caso de corrupción política que ataca a la Constitución, a la igualdad, y a la convivencia, como es la ley de Amnistía», ha añadido.