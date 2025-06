Ángela Jordá, la diseñadora que conquista París desde su atelier en Zaragoza: «Lo exclusivo es la clave»

La diseñadora Ángela Jordá, fundadora de la firma de moda Laganini, ha conquistado Nueva York, París, Lisboa, Madrid, con diseños originales y atrevidos, de una calidad exquisita, hechos de manera cuidadosa en España, a través de un modelo de negocio muy personal, con el que parece haber dado en la clave de cómo emprender en el siglo XXI sin dejarse arrastrar por la vorágine de nuestros tiempos modernos.

De hecho, Laganini proviene de una palabra croata que significa ‘tómatelo con calma’. Y ese espíritu penetra en la firma, en las prendas que ofrece y en el equipo que ha conformado.

Con un prometedor horizonte por delante, esta emprendedora valenciana de 32 años y unos imponentes ojos verdes, tiene muy claro cuál es su máxima en la vida: vivir de acuerdo a sus principios. Su reflejo más inmediato es su manera de enfocar el negocio: apostar por la slow fashion, convirtiéndose en un referente de la moda española por su apuesta por la calidad, el diseño, la sostenibilidad y la exclusividad. Su primer show room lo acaba de inaugurar en Zaragoza, donde vive desde hace cuatro años por amor y donde confiesa que se siente como en casa.

¿Cuáles son las claves de Leganini que han llevado a su fundadora a consolidarse en el panorama internacional? OKDIARIO entrevista a Ángela Jordá para entender las claves del éxito de un negocio que apuesta principalmente por la venta online, pero que mima cada detalle haciendo que las clientas sientan la mayor cercanía posible.

Las claves de éxito en Leganini

Su móvil no para de sonar. Nos encontramos con ella en una cafetería de la plaza de Los Sitios, muy cerca de su atelier en la calle Mefisto, 5. Es primera hora de la mañana. Y Ángela está al tanto de todo. A mitad de semana celebra un evento en Madrid, y le gusta supervisar todos los detalles: «Este año está siendo súper importante para Leganini. Hemos crecido exponencialmente».

El éxito no le ha absorbido. Tiene los pies en la tierra. Ángela Jordá lo tuvo claro desde el principio: el lugar donde quería emprender tenía que tener raíces. «Para mí es fundamental para crear tener un sitio con un ritmo de vida más tranquilo, rodeada de familia y amigos. El calor de tu gente es lo que te motiva para atreverte a dar un paso adelante y al mismo tiempo te hace perder el miedo a arriesgar. Esto se consigue en un lugar más pequeño, como Zaragoza, donde se valora mucho a los emprendedores», explica.

«Tomé la decisión de fundar la firma después de haberlo meditado mucho en 2023. Y me di un tiempo. Si en ese tiempo, con el proyecto no has logrado el objetivo marcado, no pasa nada. De todo se aprende. Y no hay que sentirse fracasado. Una experiencia más. Yo me marqué mis tiempos, y superé el examen con Laganini», relata entre risas.

«Nuestro canal de ventas es a través de internet. Es increíble cómo se puede llegar a tantas partes del mundo, e incluso diseñar prendas que sabes que van a tener una buena cogida en un determinado lugar», destaca. Su firma es habitual entre las influencers: Vic Montanari, Sarah Corbett, Rita Montezuma, Kelly Rutherford, Gala Moix, Andi Washington, Anais Closet, Patricia Sañés, Carmen Lomana…

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAGANINI (@laganinistudio)

Un diseño estrella: Shanghai

El diseño estrella es Shanghai, una prenda de ropa que ha logrado ser el icono de la firma por la que se le comenzó a conocer internacionalmente, sobre todo, en Manhattan: «A las neoyorquinas les encantan los estilos más minimalistas, entallados, en color negro. Además este diseño lo tenía pensado desde la universidad. Me gusta lo ecléctico y la influencia asiática».

«A las parisinas les gusta muchísimo el vichy, por ejemplo. Y aquí en Zaragoza ha causado tendencia nuestra blusa de lino en blanco… Está es la parte más divertida de mi trabajo, crear imaginándome también los lugares donde más encaja», explica.

Laganini: artesanía textil

«Cuidamos al máximo detalle todo. Nuestro cliente es exigente porque es atrevido, se divierte con la moda, busca la calidad y demanda otra forma de hacer las cosas. En el mercado internacional, Leganini está considerada como artesanía. Incluso los tejidos los diseñamos nosotros, son de primera calidad, busco que el patrón estilice y que sea una prenda que perdure. Todo se hace en España. Nuestros precios están ajustados y esto sorprende mucho», destaca.

De ahí que una de las estrategias de mercado que marcan la diferencia en Leganini es no tener ningún periodo de rebajas –salvo un día en Black Friday–: «Era algo que siempre he defendido. Yo no quiero devaluar mi producto».

«Tenemos un límite de stock. La firma se caracteriza por colecciones pequeñas, exclusivas, que van cambiando y no se repiten. Debemos cambiar de mentalidad si queremos las cosas bien hechas. Yo apuesto por la exclusividad, modelos que pueden estar en cualquier parte del mundo y que hace que sea muy difícil coincidir en una fiesta con una persona vestida igual que tú. Huyo de lo viral», sostiene.

Ángela adora su trabajo. Lo dice, pero aunque no lo dijera, se sabe, se ve. «A mí me gusta ir al estudio, estar horas sumergida. Quien quiera emprender, que haga caso a su intuición y que se ponga a ello. Con trabajo, constancia y un poquito de suerte, los proyectos salen adelante», defiende.