Intervalos nubosos marcan el día en toda la provincia, con brumas y bancos de niebla en valles del sistema Ibérico. Se prevén chubascos y tormentas en la mitad norte, con temperaturas estables y un ligero ascenso en la mitad sur. Viento flojo variable en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes amenazantes y ambiente calido

La jornada en Zaragoza se asoma con cielos densos y una inquietante posibilidad de lluvia que se estiliza en el horizonte. Al amanecer, el sol se despereza lentamente, pero su luz se verá velada por nubes que, al igual que visitantes indecisos, parecen estar planificando un chaparrón. La temperatura mínima alrededor de 13 grados se sentirá fresca, mientras que se prevé que a lo largo del día, el mercurio alcance los 26 grados, aunque la sensación térmica puede hacer que se sienta más cálido.

Ya por la tarde, el cielo limpia un poco su expresión y ofrecerá momentos más tranquilos, aunque las probabilidades de algún chubasco permanecen latentes. Con una brisa casi imperceptible, el viento se muestra tímido y la humedad, al alza, podría hacer que el ambiente se experimente algo cargado. La luz del día, que se extenderá hasta las 21:00, brinda la oportunidad de disfrutar de estos instantes antes de que la noche cierre el telón, pero habrá que estar atentos a la posibilidad de que las nubes decidan soltar alguna que otra gota.

Calatayud:

Ambiente fresco con lluvias y viento

La mañana en Calatayud se presenta con una atmósfera fresca y un cielo que empieza a oscurecerse, anticipando un día revuelto. Con la salida del sol a las 07:05, se perciben las primeras ráfagas de viento que traerán consigo lluvias en aumento, alcanzando una probabilidad del 75% durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados, pero la sensación térmica podría reducir esta máxima.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable, con una ligera mejora en las probabilidades de lluvia a medida que avanza el día. Sin embargo, un viento que podría superar los 30 km/h y una humedad relativa que alcanzará el 100% crearán una sensación de agobio. Es mejor no olvidar el paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Tarazona: día agradable con nubes y claros

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con un cielo que variará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilan entre los 11 y los 23 grados y existe la posibilidad de alguna lluvia ligera, especialmente durante la mañana y también en la tarde. El viento será casi imperceptible, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que la atmósfera tranquila permite aprovechar el tiempo para desconectar y disfrutar del entorno. Un pequeño paraguas a mano puede ser útil, pero no hará falta que empañe los planes del día.