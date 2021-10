Macarena Olona, que ha participado este viernes en Granada en el congreso Talking about Twitter, ha dado un brutal zasca a una joven que ha preguntado a la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso si le podía responder «en formato tuit» por qué «para vosotros las personas, en función del sitio en el que nacen, tienen unos derechos u otros». Tras escucharse aplausos de algunos asistentes, Macarena Olona ha dudado poco: «Porque lo dice la Constitución». Acto seguido, ha espetado a la joven: «Me han sobrado caracteres».

Así de tajante se ha mostrado Macarena Olona ante la joven. Unas palabras, las de la también portavoz adjunta de Vox, que han sido muy aplaudidas por su partido en redes sociales. «¡Y olé!», ha exclamado la formación a través de sus redes oficiales.

Macarena Olona (Vox): «¿Quién no sentiría como un honor poder optar a dirigir Andalucía?»

En otro orden de cosas, Macarena Olona ha confiado en que las elecciones andaluzas se convoquen «cuanto antes». En este sentido, la diputada de Vox ha dicho que no contempla «un escenario distinto a representar a Granada en esas elecciones autonómicas si finalmente concurre» a ellas y, preguntada sobre si estaría dispuesta a ser la candidata de Vox a la Junta, ha incidido en que «quién no sentiría como un honor poder optar a dirigir Andalucía». «Y entraría con las manos limpias y el corazón lleno de amor a Andalucía», ha agregado.

Pese a todo ha matizado que «no tiene ni idea» pues desde la dirección del partido no se le ha comunicado quién va a ser el cabeza de lista a las elecciones andaluzas. Cabe recordar, en este sentido, que Vox aún no tiene candidato para las elecciones en la comunidad que, si no hay cambio de planes -ojo a lo que suceda con el Presupuesto 2022-, se prevén para finales del año que viene.