Vox se personará como acusación popular en la causa por contratos de mascarillas en Almería

Santiago Abascal ha anunciado este martes que Vox quiere personarse como acusación popular en el caso de los contratos presuntamente irregulares para la adquisición de mascarillas en la Diputación de Almería. La causa investiga posibles comisiones ilegales durante la fase más crítica de la pandemia y ha llevado a la detención del presidente provincial, Javier Aureliano García, del PP.

«Vamos a hacer todo lo posible para personarnos como acusación popular», ha asegurado Abascal durante una entrevista en El programa de AR. Su declaración se produce horas después de conocerse la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que también ha arrestado al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos cargos del PP.

La investigación, que permanece bajo secreto de sumario, trata de aclarar si se produjeron mordidas o beneficios ilícitos en los contratos adjudicados para el suministro de material sanitario en plena emergencia por la COVID-19. Según los primeros indicios, algunos de esos contratos podrían haber sido adjudicados a dedo, sin cumplir los requisitos legales, a cambio de contraprestaciones económicas.

Abascal ha subrayado que su partido está decidido a combatir la corrupción «venga de donde venga», y ha aprovechado para recordar que Vox ya está actuando judicialmente contra «la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez», a la que ha definido como “la que ahora mismo está encima del tapete”. No obstante, ha advertido que no mirarán hacia otro lado si emergen tramas que impliquen al Partido Popular: «Dentro de unas semanas o de unos meses vamos a tener que hablar de casos de corrupción del PP, de los que también vamos a hablar», ha afirmado.

La intención de Vox de ejercer la acusación popular en este procedimiento busca, según ha explicado Abascal, garantizar la máxima transparencia en un escándalo que afecta a altos cargos institucionales en una provincia clave para el PP andaluz. Además, ha remarcado que no se puede permitir que la corrupción quede impune, especialmente cuando está vinculada al uso de fondos públicos en momentos de grave crisis sanitaria.