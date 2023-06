El líder de Vox en Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha denunciado este viernes el «lamentable» gesto que el Ayuntamiento liderado por el socialista Francisco Rodríguez ha tenido con el club de motos Los Turbantes, a quien ha privado este 18 de junio de su tradicional evento en el recinto ferial para celebrar allí un mitin de Pedro Sánchez a la sombra.

En declaraciones a OKDIARIO Andalucía, Trashorras explica que «el PSOE ha trasladado el acto que tenía previsto celebrar en el Lago de la Vida a la caseta del recinto ferial», instalaciones que el citado club motero ya tenía asignadas para su tradicional quedada de este domingo.

Ante la «sorpresa» de Vox y la «indignación de moteros y vecinos», el evento ha quedado aplazado a una «fecha sin determinar» y «cuando ya lo tenían todo comprado y las respectivas solicitudes tramitadas», detalla el líder municipal de Vox.

Además de para evitar las altas temperaturas en el Lago de la Vida, espacio al aire libre -se prevén 35 grados-, Trashorras señala que el PSOE tenía miedo a ‘pinchar’ en dicho recinto, «con capacidad para 4.000-5.000 personas», demasiado «grande» para la afluencia de público que se prevé.

Un motivo más para trasladar el mitin a la caseta municipal de la feria, «con espacio para unas 1.000 localidades», y cancelar así el evento que la asociación motera tenía ya reservado para este domingo. «Es lamentable ver cómo utilizan las instalaciones municipales para intereses partidistas y para su secretario general, que viene a dar un mitin preelectoral en Dos Hermanas», denuncia el concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento.

Como se puede observar en el cartel sobre estas líneas, el propio Ayuntamiento de Dos Hermanas era uno de los organizadores del acto que se iba a celebrar en el recinto ferial. Pero el PSOE no ha titubeado a la hora de ningunear al club de motos Los Turbantes.

Trashorras añade que «muchos socialistas de carné están avergonzados por haber privado al club motero de su tradicional quedada para que el secretario general del PSOE ofrezca un acto electoral que él considera triunfalista. Pero nada más lejos de la realidad».

El líder de Vox en Dos Hermanas afirma que durante el pasado mandato, el gobierno municipal del socialista Francisco Rodríguez «ha racaneado salas y se han puesto todo tipo de impedimentos para que el resto de grupos municipales utilizaran incluso las instalaciones del propio Ayuntamiento que no fueran los despachos que tenían asignados». Instalaciones que son «compartidas para todo tipo de acciones, como pueden ser el Salón de Plenos o el Salón de Juntas, pero que el PSOE no han permitido utilizarlas. Y sin embargo, no tienen ningún escrúpulo en impedir que una asociación motera, que lo solicita primeramente y lo anuncia públicamente, desarrolle su tradicional quedada para poder albergar a su secretario general», lamenta.

Trashorras recalca que el «Gobierno socialista no tiene nada de qué presumir» y emplaza a los vecinos a votar «masivamente» el próximo 23 de julio «para expulsar de una vez por todas las políticas totalitarias y de intereses sectarios».

Cabe recordar que el Lago de la Vida es un lugar simbólico para Pedro Sánchez, ya que fue allí donde en el año 2017 anunció que se presentaba a las primarias del PSOE para recuperar la Secretaría General del partido.