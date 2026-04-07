Víctimas de Adamuz se reúnen con Adif: «El presidente no ha hablado con nosotros ni nos ha pedido disculpas»

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz tiene previsto reunirse este martes, 7 de abril, con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Este encuentro marca el inicio de una semana de contactos con distintas instituciones relacionadas con el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero. Con estas reuniones, la asociación pretende trasladar varias reflexiones y reivindicar que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

En este sentido, el presidente del colectivo, Mario Samper, ha señalado que afrontan una semana con una agenda «densa», en la que mantendrán reuniones con responsables de diversas entidades vinculadas al siniestro de Adamuz (Córdoba).

Así, la primera cita tendrá lugar este martes con el máximo responsable de Adif. Según ha explicado Samper, este encuentro se produce después de que la asociación le enviara una carta hace aproximadamente un mes, ya que, según denuncia, «tras dos meses, este señor no ha hablado con nosotros, ni una disculpa ni una explicación ni nada».

«Hemos sido nosotros que con una nota de prensa que sacamos hace 20 días más o menos, hemos forzado de alguna manera a que este señor nos llame finalmente y podamos mantener esa rogativa reunión», ha explicado.

En el encuentro con el presidente de Adif, según ha indicado Samper, quieren trasladarle «las mismas o parecidas consideraciones» que ya hicieron llegar al ministro Puente. En este sentido, en aquel encuentro, la asociación expuso cuál era su «situación de desamparo». Propusieron que el accidente se tratara como un accidente laboral, extremo que ya ha aceptado el Gobierno, que «se mantenga la distancia sobre aquellos entes que no tienen que ver con la investigación», una investigación «seria e imparcial» y la agilización de los trámites burocráticos, entre otras cuestiones.

No obstante, el presidente de la asociación ha lamentado que desde este encuentro «no ha habido más avances ni gestos», más allá de la aceptación de cambiar el siniestro a accidente laboral.

Por otro lado, también están previstas reuniones el próximo miércoles, por videoconferencia, con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril y el jueves 9 con un directivo de Iryo, ya que uno de los dos vagones siniestrados pertenece a la compañía italiana.

Al directivo de Iryo la asociación quiere exponerle «la gestión que ha realizado con las víctimas», así como «algunas quejas o sugerencias», mientras que de la Agencia Europea quieren conocer «cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y «su grado de fiscalización sobre los mismos y «en qué manera se va a producir ese control».

Manifestación en Madrid

Por otro lado, Samper ha avanzado que la asociación ha solicitado al Ministerio de Interior los permisos para realizar una concentración a las puertas del Congreso el próximo 15 de abril, aunque «aún no ha llegado la autorización».

Esta sería la segunda acción que protagoniza la asociación desde su constitución en el mes de febrero y tras la manifestación por las calles de Huelva el pasado 20 de marzo en la que participaron más de 5.000 personas. Este tipo de acciones, según ha explicado Samper, nacen con el objetivo de que «no se olvide lo que pasó, que se conozca la verdad», además de «la seguridad ferroviaria».