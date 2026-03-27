El ayuntamiento de Punta Umbría y Huelva «agotarán todas las vías» para personarse por el accidente de Adamuz

Los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría han comunicado este viernes que recurrirán todas las vías legales disponibles para poder actuar como acusación popular en el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva, y más de un centenar resultaron heridas. Esto ocurre después de que la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, responsable de la investigación, decidiera excluirlos del proceso mediante un auto emitido el pasado jueves.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza considera que los dos ayuntamientos carecen de «legitimación para el ejercicio de la acción popular», mientras que en el caso de Iustitia Europa se les excluye debido a «la falta de cumplimiento de ciertos requisitos formales concretados para el ejercicio de la acción penal como acusación popular en el presente procedimiento».

En un mensaje de audio dirigido a los medios, Francisco Muñoz, teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, ha indicado que contra este auto aún se puede presentar un «recurso de reforma» ante el mismo juzgado que denegó la personación, así como un recurso posterior ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

Apoyo a las familias

«Vamos a agotar todas las posibilidades porque creemos que es fundamental apoyar a las familias. Es una responsabilidad de cualquier administración pública», ha subrayado.

Por su parte, el ex alcalde y concejal socialista, Gabriel Cruz, ha pedido al Ayuntamiento, durante el pleno de este viernes, que «recurra el auto» judicial y «siga adelante con el procedimiento» para conseguir personarse y «se llegue hasta el final».

De otro lado, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, también ha confirmado que el Consistorio costero también recurrirá el Auto judicial ante la Audiencia Provincial de Córdoba al entender que los ayuntamientos «sí tienen legitimación» y que la propia jurisprudencia para denegar la personación «cita que es contradictoria» porque «no hay un criterio unánime sobre si una administración pública tiene la legitimación para hacer acusación popular o no».

«Nosotros creemos firmemente que tenemos acusación popular y que no estamos de acuerdo con que sea solamente el Ministerio Fiscal, como organismo público, el que tiene que velar para hacer acusación en representación de lo público, en este caso de un ayuntamiento que ha sido especialmente afectado por este accidente», ha subrayado.

También ha aprovechado para manifestar que «el hecho de que se anunciara la personación, ya de facto, ha hecho que varias de las víctimas o familiares de las víctimas se hayan puesto en contacto con el ayuntamiento para tener más información» y estar «un poco más amparados» sobre «lo que está ocurriendo en el procedimiento judicial».

«No es lo mismo la cercanía que puede tener la Fiscalía que la que pueden tener los servicios jurídicos del Ayuntamiento para las personas de Punta Umbría. Por tanto, vamos a agotar todas las vías para poder tener esta personación y estimamos que hemos hecho además las cosas desde el punto de vista jurídico con toda la corrección. Se ha formulado la correspondiente querella, juntada a la personación, y creo que es difícil entender para los ciudadanos que el sindicato Manos Limpias o algún partido político tenga legitimación para ser acusación popular y un ayuntamiento donde tantas víctimas ha habido no la tenga», ha concluido.