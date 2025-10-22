Un usuario de servicios sociales propina una brutal paliza a la trabajadora que le atendía en Granada

Un usuario de los servicios sociales de unos 50 años ha propinado una brutal paliza este martes al mediodía a una trabajadora social en plena calle de Baza, en la provincia de Granada. La víctima, que llevaba el caso del agresor, resultó herida tras ser empujada y posteriormente pateada en el suelo hasta sangrar. Los hechos ocurrieron después de que el agresor se encarase con su trabajadora social en plena calle.

Según fuentes municipales consultadas por OKDIARIO Andalucía, la agresión se produjo después de que el hombre hubiera mantenido una reunión esa misma mañana con la víctima y otra trabajadora del centro municipal de Servicios Sociales. Durante el encuentro, se estaba tratando de buscar una posible solución a los problemas personales del agresor, una vía que incluso podría haber incluido su internamiento en un centro especializado. La tensión generada en ese encuentro habría desembocado en el ataque horas después.

Tras cruzarse con la trabajadora social en la vía pública, el usuario se encaró con ella, la empujó y, una vez en el suelo, comenzó a darle varias patadas hasta causarle lesiones visibles. Fue entonces cuando varios testigos alertaron a la Policía Nacional. La llamada de aviso entró poco antes de las 14:00 horas, informando sobre la presencia de una mujer golpeada y sangrando en la calle.

El agresor abandonó el lugar inmediatamente después de la agresión, aunque ya ha sido identificado por las autoridades. La Policía está a la espera de la formalización de la denuncia para avanzar en la investigación de los hechos. Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte conmoción en el municipio.

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos (PP), ha convocado para este miércoles a las 12:00 horas una concentración de solidaridad con la trabajadora agredida. El acto se celebrará a las puertas del centro municipal de Bienestar Social, el mismo lugar donde era atendido el ahora investigado. En un comunicado emitido el martes por la noche, el Ayuntamiento expresó su rechazo a la violencia y deseó una pronta recuperación a la víctima.

Desde el PSOE de Baza también se ha emitido una nota oficial en la que se condena «enérgicamente» la agresión sufrida por esta trabajadora pública, calificándola de «acto de violencia intolerable». El grupo municipal ha reafirmado su compromiso «firme» en la lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres.

«Este lamentable suceso nos recuerda la necesidad perentoria de reforzar todas las medidas y políticas sociales que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores sociales, así como de toda la ciudadanía de Baza», han expresado desde el PSOE.

Asimismo, han exigido a las autoridades «la máxima diligencia en la investigación y sanción de este acto violento para que se haga justicia y se prevenga que estas conductas se repitan». También han instado a la sociedad bastetana a condenar públicamente este tipo de comportamientos y a fomentar una cultura de respeto y protección hacia los profesionales que trabajan con colectivos vulnerables.