Todo lo que se sabe sobre la misteriosa desaparición en Jaén de una avioneta con dos personas

Una avioneta ha desaparecido este viernes en la provincia de Jaén procedente de Totana (Murcia) con dos personas en su interior, el piloto y su acompañante. La Guardia Civil ha dado la voz de alarma tras confirmar la misteriosa desaparición de esta aeronave, que partió desde el aeródromo de Totana con destino hacia otro ubicado en Beas de Segura (Jaén).

Según explica la Benemérita, la última vez que se tuvo comunicación con la avioneta fue sobre las 09:30 horas de este viernes, cuando se encontraba cerca de las localidades jiennenses de Santiago de La Espada y Pontones. La Guardia Civil mantiene desde la mañana del mismo viernes un dispositivo especial de búsqueda, del que forman parte medios aéreos y terrestres. A este operativo presta su colaboración dos aviones de carga en tierra por parte de Infoca, que también ha habilitado su Centro de Defensa Forestal en Cazorla para que el helicóptero del instituto armado que participa en las tareas pueda repostar si es preciso. El avión de coordinación ACOA4 ha regresado al aeropuerto de Granada tras cumplir su periodo de vuelo.

Por el momento, se desconoce qué ha podido pasar, pues no se termina de entender la desaparición de una avioneta y, sobre todo, que no haya dejado ni rastro sobre su recorrido. La Guardia Civil ha desplegado, junto al Infoca, un amplio dispositivo de búsqueda para intentar averiguar qué es lo que ha podido suceder. Sin embargo, pasadas más de 24 horas desde la desaparición, no se ha encontrado absolutamente nada, ni siquiera una pista que pueda hacer intuir qué es lo que ha podido pasar.

La incógnita ha despertado un mar de dudas en toda la provincia de Jaén así como en Murcia, concretamente en Totana, de donde partió esta aeronave con dos personas en su interior, el piloto y un acompañante.