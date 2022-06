Teresa Rodríguez señala a Vox por la tragedia de Melilla: «Nos hemos comido a Abascal entero»

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, lleva años avivando el efecto llamada a la inmigración ilegal. Pidiendo la regularización inmediata de todos y cada uno de los inmigrantes que llegan a España de manera irregular, Rodríguez dice ahora que el asalto a la valla de Melilla, en el que han muerto decenas de personas, es culpa del discurso de Vox. De hecho, llega a decir: «Nos hemos comido a Abascal entero».

No sé si me dan más asco los discursos abiertamente racistas, la prensa que muestra a los migrantes como una masa negra sin voz o Sánchez comprándole el discurso entero a Abascal cuando le da las gracias a Marruecos por esto 👇🏾

Es repugnante. No en mi nombre.

No con mi silencio pic.twitter.com/zIZppMYkZI — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) June 25, 2022

«No sé si me dan más asco los discursos abiertamente racistas, la prensa que muestra a los migrantes como una masa negra sin voz o Sánchez comprándole el discurso entero a Abascal cuando le da las gracias a Marruecos por esto. Es repugnante. No en mi nombre. No con mi silencio», comienza exponiendo Teresa Rodríguez en un hilo publicado en sus redes sociales, donde asegura que «nos someten a una dictadura, traicionamos al Sahara, para que hagan esto por nosotros. Nos hemos comido a Abascal entero. No en mi nombre. No con mi silencio». La también líder de Anticapitalistas adjunta a sus comentarios varios vídeos de la tragedia, y vuelve a añadir: «No en mi nombre. No con mi silencio».

Violencia

Radiales, barras de acero, palos, piedras y cuchillos. Son algunos de los objetos utilizados por los inmigrantes que, este viernes, protagonizaron un nuevo asalto a la valla de Melilla, el primero de consideración en la «nueva etapa» de relaciones entre Pedro Sánchez y Marruecos.

El intento de llegar a suelo español acabó en tragedia, con al menos 18 muertos -según la versión marroquí- en una avalancha que dejó además decenas de heridos. La violencia de este asalto ha sorprendido a los agentes españoles que vigilan la valla de Melilla y que observan con preocupación la falta de medios humanos y materiales para hacerles frente. Como reveló OKDIARIO, los guardias civiles no fueron autorizados para utilizar medios antidisturbios. 49 resultaron heridos.