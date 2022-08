Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, y José María González ‘Kichi’, alto cargo de la formación y también alcalde de Cádiz, siguen aumentando el ‘efecto llamada’ en plena crisis migratoria. Poco les importan los gritos de auxilio que constantemente lanzan desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que se ven sobrepasadas por las mafias que controlan la inmigración ilegal. Sin embargo, sendos cargos públicos (edil y diputada), siguen exigiendo la regularización de los más de 500.000 inmigrante ilegales que residen en nuestro país. El motivo: «Son esenciales».

Por ello, desde Adelante Andalucía lanzaron hace semanas una campaña de recogida de firmas que insta a la regularización inmediata de las 500.000 «personas extranjeras» que «están en situación administrativa irregular en el Estado español». Vamos, que han entrado ilegalmente a nuestro país.

Tanto desde la Policía como desde la Guardia Civil ya se han quejado en numerosas ocasiones de este tipo de declaraciones, que no hacen más que aumentar el efecto llamada de los inmigrantes, que llegan a creer que llegar a España es fácil y que aquí tendrán de todo.

La Iniciativa Legislativa Popular que secundan los de Teresa Rodríguez «por la regularización extraordinaria de personas migrantes» se registró en el Congreso de los Diputados el 23 de diciembre de 2021, y desde aquel momento comenzaron a contar los nueve meses que tienen para recoger 500.000 firmas y conseguir que sea debatida por los diputados. Un objetivo que no consiguieron.

«Las restricciones de la pandemia que estaban vigentes en los primeros meses conllevaron algunos inconvenientes logísticos, y la Mesa del Congreso lo ha tenido en cuenta. Por eso se amplía el plazo: ¡tenemos hasta diciembre! No nos vamos a relajar, porque hay una razón importante para no agotar el plazo: en 2023 hay elecciones y no queremos que la propuesta pille a los diputados con la cabeza en otros asuntos… Vamos a intensificar la recogida de firmas y trataremos de llegar en octubre para que se pueda debatir cuanto antes», reconocen. Y sí, como lo han leído, admiten su necesidad de que haya 500.000 votantes inmigrantes en las próximas elecciones. No son sólo personas, son votos.

«¿Y cuántas firmas quedan? Ya tenemos más de la mitad: 360.000. Nuestra meta es llegar a las 600.000, porque sabemos que algunas pueden ser invalidadas por defectos de forma y porque queremos demostrar un apoyo popular irrechazable», concluyen.